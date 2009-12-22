Emine Ayna'ya yönelik siyasi saldırı kampanyası yürütülüyor

T24- Kapatılan DTP'nin eski milletvekillerince yapılan açıklamada, ''Herkesi siyasetin seviyesini düşürmeyecek bir yaklaşım içerisinde hareket etmeye davet ediyoruz'' denildi.

''Eski DTP milletvekilleri'' imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, kapatılan DTP'nin eski Genel Başkan Yardımcısı Emine Ayna'ya yönelik ''siyasi saldırı kampanyası yürütüldüğü'' öne sürüldü. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın, Ayna'ya yönelik sözlerinin eleştirildiği açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

''Siyasi nezaket ve üslup konusunda başkalarını uyarma hakkını kendinde gören Arınç, bir kadın politikacıya hakaret edecek kadar kontrolünü kaybetti. Bu çirkin hakareti kınıyor, herkesi siyasetin seviyesini düşürmeyecek bir yaklaşım içerisinde hareket etmeye davet ediyoruz. DTP'nin kapatılması kararının, partide fikir ayrılığı ve dağılma yaratacağını umanların, bunun gerçekleşmediğini görünce histeriye kapıldılar ve yine eski taktiklerine sarıldılar. Bu taktik, siyasi ahlak açısından sorgulanmaya muhtaç bir yaklaşım olmakla birlikte, yaratacağı başka sonuçların da iyi görülmesi gerekir.''

Açıklamada, Emine Ayna'nın hedef gösterildiği ileri sürüldü.