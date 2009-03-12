Emine Ayna: Terörist görmeniz onurdur

DTP Genel Başkan Yardımcısı Emine Ayna ‘Bizi terörist olarak görmeniz bizim için onurdur ve gurur duyuyoruz’ dedi.



DTP Genel Başkan Yardımcısı Emine Ayna, partilerinden korkulduğunu iddia ederek, ``Sistemi teşhir ettiğimiz için, bunların karşısında çözüm önerleri sunduğumuzda bize teröristsiniz diyorlar. Ben de diyorum ki sizin bizi terörist olarak görmeniz bizim için onurdur ve gurur duyuyoruz. Sizin gibi zalim olacağımıza, sizin gibi mazlumların sırtından geçineceğimize halkımızla birlikte hakkımızın ve özgürlüğümüzün mücadelesini veririz. Varın siz bize terörist deyin. Hiç önemli değildir'' dedi.



DTP Genel Başkan Yardımcısı ve Mardin Milletvekili Emine Ayna, bugün partisinin Adıyaman'da düzenlediği mitinge katıldı. Yücel Özbilgin Parkı'nda yağmur altında yaklaşık 2 bin kişiye konuşan Ayna, ``İşkencelerin, baskıların durdurmadığı halkımızı, bu bereket, yağmur da durduramaz'' dedi. Partililerin Kürtçe konuşmasını istediği Ayna, Kürtçe bilmediğini belirterek, ``Kürtçe bilmiyor, Kürtleri savunuyor diyorlar. Anadilimi konuşamadığım için öğrenemedim. Bunun acısını ben bilirim'' dedi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğa'a seslenen ve verilen şansı heba ettiğini iddia eden Ayna, şunları söyledi:



“Şansı kullanamadın ezilen ve kandırdığın bu halkı aldattığın ortaya çıktı. Seçimlerden önce gelip bu halka `dağdaki çocuklarınızla sizleri kavuşturacağım' dedi. Sonra da askeri operasyon tezkerelerine izin verip bu halkı dağdaki çocuklarımızın cenazelerine kavuşturdun. Yine sen Nevruz'u kutlamak için, dünya kadınlar gününü kutlamak için meydanlara çıkan çocuklarımızın kolunu kırdın, kadınlarımıza saldırdın ve erkek arkadaşlarımızı öldürdün. Meclis'teki Kürt milletvekilleri Başbakan'a çıkıp kapısını çalarak ona `sen bunları yapıyorsun ama yerel seçimler geliyor oy alamayacağız' dediler. Başbakan'a demediler ki bu politikadan vazgeç, bu halka saldırma, bu halkı inkar etme. Başbakan'da kendilerine cevap verdi ve bu basına da yansıdı. Ben aptal değilim seçimler yaklaşınca konjonktörü değiştireceğim dedi. Seçimler yaklaştı biz de merakla bekledik acaba ne yapacak diye. Bizde baktık ki Kürtçe TV'yi açtı. Biz de Başbakan'a ve AKP'ye diyoruz ki ey Başbakan, ey AKP bu halkta aptal değil. Biz aptal değiliz, bir kere kandık ama bir daha kanmayacağız.''



‘Sistemi çözüyoruz’



DTP Genel Başkan Yardımcısı Emine Ayna, DTP'den korkulduğunu ve kendilerine terörist dendiğini belirterek, bu konuda şöyle konuştu:



“Çünkü sistemi çözüyoruz. 25 yıldır halkı hor gören, halkı hiçe sayan ve aşağılayan ırkçı zihniyeti sorguluyoruz ve çözüyoruz. Tek tek teşhir ediyoruz ve diyoruz ki Anayasa'da yer alsa bile yanlıştır. Tekçil zihniyettir ve değişmelidir. Sistemi teşhir ettiğimiz için de bunların karşısında çözüm önerleri sunduğumuzda bize teröristsiniz diyorlar. Ben de diyorum ki sizin bizi terörist olarak görmeniz bizim için onurdur ve gurur duyuyoruz. Sizin gibi zalim olacağımıza sizin gibi mazlumların sırtından geçineceğimize halkımızla birlikte hakkımızın ve özgürlüğümüzün mücadelesini veririz. Varın siz bize terörist deyin. Hiç önemli değildir.''

