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Eminağaoğlu savunmasını sundu

Eminağaoğlu, hakkında açılan idari soruşturma kapsamında HSYK ve Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne savunmasını sundu.

10 Aralık 2009 02:00

T24 - Yargıtay Cumhuriyet Savcısı ve eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, hakkında açılan idari soruşturma kapsamında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna (HSYK), adli soruşturma kapsamında da Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne savunmasını sundu.

Eminağaoğlu hakkında, ''Yargı görevi yapanı etkileme'', ''Soruşturmanın gizliliğini ihlal'' ve ''Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun'a muhalefet'' suçlarından dava açılmıştı.

Ömer Faruk Eminağaoğlu, Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada, mahkemeye 40 sayfalık savunmasını gönderdi. Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi, kovuşturma açılmasına gerek görürse dosyayı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderecek. Eminağaoğlu, birinci sınıf hakim olduğu için yargılama, Yargıtay'ın ilgili ceza dairesinde yapılacak.

Eminağaoğlu hakkında yürütülen disiplin soruşturması kapsamında ise 1 kez ''Meslekten ihraç'', 2 kez ''Yer değiştirme'' cezası istenmişti. Eminağaoğlu, bu istemleri görüşen HSYK'ya da 143 sayfalık savunmasını sundu.

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