Eminağaoğlu’na saldıran araç Deniz Kuvvetleri’ne ait çıktı, takipsizlik verildi

Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) eski Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu’nun aracına yönelik saldırıda bulunduğu iddia edilen araç Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Destek Kıtaları Grup Komutanlığı’na ait çıktı. Kırmızı plakalı bir makam aracının arkasından gelen söz konusu araçtakilerden birinin, eşinin de bulunduğu aracına yumruk atıp kaçtığını söyleyen Eminağaoğlu’nun suç duyurusu sonuçsuz kaldı. Savcılık, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nca soruşturma izni verilmediği gerekçesiyle dosyayı takipsizlikle kapattı. Ankara Valiliği’nin de kısa süre önce, Eminağaoğlu’nun yakın korumasını, çağrılı korumaya çevirdiği öğrenildi.

YARSAV eski Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, bir süre önce, sosyal medya hesabından Ankara’da saldırıya uğradığını açıkladı. Saldırının kırmızı plakalı bir aracın arkasından çıkan koruma aracından geldiğini ifade eden Eminağaoğlu, araçtakilerden birinin, eşinin de bulunduğu aracına yumruk attığını söyledi. Eminağaoğlu, saldırıyla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Yapılan inceleme sonunda, aracın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait olduğu anlaşıldı. Komutanlığın yaptığı tahkikat sonrasında dosya Ankara Başsavcılığı’na gönderildi. Başsavcılık, görev suçu kapsamındaki eylemle ilgili olarak soruşturma izni verilmediği gerekçesiyle dosyayı takipsizlik kararıyla kapattı.

Yakın koruma çağrılı korumaya çevrildi

Ankara Valiliği’nin de bir süre önce 2008’den bu yana yakın koruması bulunan, her sene yakın koruma kararı yenilenen Eminağaoğlu için, "Çağrılı koruma" kullanılması kararı verdiği ortaya çıktı.

Ömer Faruk Eminağaoğlu, sosyal medya hesabı Facebook'tan yaptığı paylaşımda, koruma aracı olduğunu iddia ettiği araçtaki bir kişinin, seyir halinde giderken aracına yumruk attığını ve kaçtığını belirtti.

"Yönetim nefret saçıyor"

Eminağaoğlu, suç duyurusunda bulunduğunu da ifade etti.

Ömer Faruk Eminağaoğlu, şunları yazdı:

"35 no.lu kırmızı plakalı aracın üç-dört sıra arkasındaki koruma aracı olduğu ortaya çıkan araç ve bu araçtaki kişi, Ankara'da aracımla normal seyretmekte iken saat 18:03'te aracıma yumruk atıp geçti ve kaçtı... Yönetim tepeden tırnağa kin ve nefret saçıyor... Bu anlayış ve eylem, benim şahsıma değil halkın yaşam hakkına... Yarın yapacağım suç duyurusunun 'tarafsız yargıdaki' akibetini de sizlere ileteceğim..."