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Emina'dan yeni single

Mustafa Sandal'ın eşi Emina, Exhale adlı albümünü geçtiğimiz hafta piyasaya çıkarmanın heyecanını yaşıyor.

12 Kasım 2008 02:00

Mustafa Sandal'ın eşi Emina (Emina Jahovic), Exhale adlı albümünü geçtiğimiz hafta piyasaya çıkarmanın heyecanını yaşıyor.

Geçtiğimiz aylarda Yaman adını verdiği oğlunu kucağına alan Emina Türkcan, 2007 yılında çıkardığı albümün ardından müzik çalışmalarına bir süre ara vermişti. Emina Sandal, albüme adını veren şarkının dört ayrı versiyonu ve "Push It" adlı şarkısının iki versiyonu bulunan single çalışmasının klibi için bugün (çarşamba) İstanbul'da Bosnalı yönetmen emir K Halilzade'nin yönetmenliğinde kamera karşısına geçiyor.

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