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Emina Sandal: O evde benim çocuklarım var

Mustafa Sandal, ayrılık haberleri sonrası, "Yaşadıklarımızı değerlendirme aşamasındayız" demişti

17 Aralık 2017 13:10

Emina Sandal, Mustafa Sandal’la boşanma kararı aldıkları haberlerinin ardından ilk kez önceki gün Etiler’deki bir AVM’de görüntülendi. Kendisine boşanmayla ilgili sorulan sorulara tepki gösteren Emina Sandal'ın telefon görüşmesi esnasında, "O evde benim çocuklarım var" dediği aktarıldı.

“Bana artık soru sormayın, Mustafa Bey açıklamasını yapmış. Ne yazıldıysa o” diyen Sırp şarkıcı, ısrarlı sorular üzerine “Sizin ne burcu olduğunuzu bilmiyorum ama çok ısrarcısınız. Ben de Oğlak burcuyum, inatçıyımdır” diye konuştu. Ardından cep telefonu çalan Emina Sandal’ın İngilizce yaptığı konuşma sırasında “O evde benim çocuklarım var” dediği belirtildi.

"Değerlendirme aşamasındayız"

Mustafa Sandal, ayrılık haberleri çıkınca şu açıklamayı yapmıştı:

“Çocuklarımın annesi, kıymetlim Emina Sandal’la yaşadıklarımızı değerlendirme aşamasındayız. Para yüzünden kavga iddiaları da, Emina’nın çocuklarını terk edeceği iddiaları da doğru değil. Biz bu süreçte sevgili eşimle, ailemiz ve çocuklarımız için en doğru kararı vereceğiz.”

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