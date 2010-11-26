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Emina için 'Lale Devri' bitiyor

Emina Sandal, ilk kez oyunculuk yaptığı "Lale Devri" dizisinin kadrosundan ayrılıyor. Dizide "Lale" karakteri, bebeğini dünyaya getirirken ölecek.

26 Kasım 2010 02:00

T24 - Mustafa Sandal’ın eşi Emina Sandal, ilk kez oyunculuk yaptığı "Lale Devri" dizisinin kadrosundan ayrılıyor. Dizide "Lale" karakterini canlandıran Sandal, bebeğini dünyaya getirirken ölecek.



Sandal’ın bir süredir özel hayatlarında da sevgili olan rol arkadaşları Tolgahan Sayışman ve Serenay Sarıkaya’nın kendisine soğuk davranmaları yüzünden sette mutsuz olduğu gündeme gelmişti.


Milliyet'in haberine göre, Sandal’ın huzursuz bir ortamda çalışmak istemediği için yapımcı Şükrü Avşar ile konuşup diziden ayrılma kararı aldığı ortaya çıktı. "haberkonseyi.com"da gündeme gelen iddiayı doğrulayan Avşar Film’in sahibi Şükrü Avşar ise ayrılık sebebinin senaryo olduğunu söyledi. Avşar "Emina ile anlaşmamız bu yöndeydi zaten... Dizinin bir yerinde bebeğini dünyaya getirip diziden ayrılacaktı. Şimdi senaryo yazılıyor, 20 bölüme kadar diziye veda edecek. Olaylar Emina’nın ölümüyle başlayacak. Çocuk yüzünden iki aile birbirine girecek" dedi.


Dizinin Tolgahan Sayışman ve Serenay Sarıkaya’yla devam edeceği öğrenildi.

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