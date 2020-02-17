Emin Şirin'in Hilmi Özkök iddiasına eski eşi Nazlı Ilıcak'tan yanıt: Sözleri gerçeği yansıtmıyor

AKP'nin ilk dönem milletvekili Emin Şirin önceki gün yaptığı açıklamada 1999'da ABD ziyaretinde Fethullah Gülen'in davetine katıldıklarını belirterek, “Nazlı Ilıcak ‘Askeri vesayetten ne zaman kurtuluruz?' deyince Gülen ‘Hilmi Özkök Genelkurmay Başkanı olduğunda' karşılığını verdi. Bunlar bizzat şahit olduğum sözlerdir” iddiasında bulundu. Emin Şirin'in eski eşi gazeteci-yazar Nazlı Ilıcak ise Özkök'ün 'FETÖ' tartışmasının içine çekilmesinin haksızlık olduğunu belirterek, “Şirin'in sözleri gerçeği yansıtmıyor” yorumunu yaptı.

Sözcü’den Saygı Öztürk’ün aktardığına göre Ilıcak konu hakkında Hilmi Özkök hakkında şunları söyledi:

"Şimdi sıra Hilmi Özkök gibi demokrat bir Genelkurmay başkanını suçlamaya mı geldi? Eğer Emin Şirin böyle bir cümle duymuş ise bu ancak Özkök'ün ‘Askeri vesayete karşı, orduyu meşru bir çizgide tutma gayretine' bir atıftan ibarettir. Ben böyle bir şey konuşulduğunu hatırlamıyorum.

Eğer ‘Yakınlığımız var' şeklinde bir cümle sarf edilseydi elbette hatırlardım. 28 Şubat sürecinde Özkök'ün demokrat kişiliği vurgulanmışsa, bu husus cemaate yakınlığını değil, sadece meşru çizgide bir duruşu olduğunu gösterir. Bu yüzden de Özkök'ün FETÖ tartışması içine çekilmesi, hak etmediği bir durumdur. Özkök, ilk iktidara geldiği dönemlerde AK Parti hükûmetine kurulan askeri ve yargı kumpaslarının boşa çıkmasını sağlayan isimdir."

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