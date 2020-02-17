Emin Şirin'in Hilmi Özkök iddiasına eski eşi Nazlı Ilıcak'tan yanıt: Sözleri gerçeği yansıtmıyor

AKP'nin ilk dönem milletvekili Emin Şirin önceki gün yaptığı açıklamada 1999'da ABD ziyaretinde Fethullah Gülen'in davetine katıldıklarını belirterek, “Nazlı Ilıcak ‘Askeri vesayetten ne zaman kurtuluruz?' deyince Gülen ‘Hilmi Özkök Genelkurmay Başkanı olduğunda' karşılığını verdi. Bunlar bizzat şahit olduğum sözlerdir” iddiasında bulundu. Emin Şirin'in eski eşi gazeteci-yazar Nazlı Ilıcak ise Özkök'ün 'FETÖ' tartışmasının içine çekilmesinin haksızlık olduğunu belirterek, “Şirin'in sözleri gerçeği yansıtmıyor” yorumunu yaptı.
Sözcü’den Saygı Öztürk’ün aktardığına göre Ilıcak konu hakkında Hilmi Özkök hakkında şunları söyledi:
"Şimdi sıra Hilmi Özkök gibi demokrat bir Genelkurmay başkanını suçlamaya mı geldi? Eğer Emin Şirin böyle bir cümle duymuş ise bu ancak Özkök'ün ‘Askeri vesayete karşı, orduyu meşru bir çizgide tutma gayretine' bir atıftan ibarettir. Ben böyle bir şey konuşulduğunu hatırlamıyorum.
Eğer ‘Yakınlığımız var' şeklinde bir cümle sarf edilseydi elbette hatırlardım. 28 Şubat sürecinde Özkök'ün demokrat kişiliği vurgulanmışsa, bu husus cemaate yakınlığını değil, sadece meşru çizgide bir duruşu olduğunu gösterir. Bu yüzden de Özkök'ün FETÖ tartışması içine çekilmesi, hak etmediği bir durumdur. Özkök, ilk iktidara geldiği dönemlerde AK Parti hükûmetine kurulan askeri ve yargı kumpaslarının boşa çıkmasını sağlayan isimdir."
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Emin Şirin ne demişti?
Emin Şirin, şu iddialarda bulunmuştu:
Fazilet heyeti ile Kanal 7'nin temsilcisi olan Akif Beki'nin teklifi ve organizesi ile Fethullah Gülen'in kahvaltı davetine ABD'ye gittik. Akif Beki böyle bir teklifte bulunduğu için cemaatçi olduğu anlamı çıkmasın. Hatta, kahvaltıya gittiğimizde Akif Beki gelmemiş, organizasyonla onun konuştuğu başka bir kişi ilgilenmişti.
Kahvaltıda Gülen, o dönem milletvekili olan Nazlı Ilıcak, ben ve şimdi ismini hatırlayamadığım Gülen'in bir yakını vardı. Oradaki konuşmaların hepsine ben şahit oldum.
Nazlı Ilıcak ‘Askeri vesayetten ne zaman kurtuluruz?' deyince Gülen de gülümseyerek ‘Hilmi Özkök Genel Kurmay Başkanı olduğunda' karşılığını verdi. Bunlar bizzat şahit olduğum sözlerdir.