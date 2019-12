Emin Çölaşan'ın gözaltı endişesi

Ergenekon yine şoke etti

Emin Çölaşan'ın Ergenekon gözaltıları yorumu: "Her an başıma bir şey gelebilir. Çünkü bu operasyon kapsamında ne kadar AKP karşıtı varsa gözaltına alındı""Ergenekon" soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan gazeteci Tuncay Özkan’ın sahibi olduğu Kanal Biz’in Ankara bürosunda yapılan polis araması yaklaşık dört buçuk saat sürdü.Bu arada gazeteci Emin Çölaşan da büronun önüne gelerek burada bekleyen basın mensuplarından bilgi aldı. Çölaşan, operasyonların "AKP iktidarı tarafından gündem değiştirmek için yapıldığını" savundu."Siz de gözaltına alınmaktan korkuyor musunuz?" sorusuna Çölaşan, "Ben kendi adıma korkmuyorum. Ama her an başıma bir şey gelebilir. Çünkü bu operasyon kapsamında ne kadar AKP karşıtı varsa gözaltına alındı" karşılığını verdi.Operasyonların sabah erken saatte yapılmasına ilişkin bir soru üzerine Çölaşan, "Tuncay Özkan veya diğer gözaltına alınan kişiler emniyet tarafından çağrıldığında kaçacak kişiler değil. Gün doğmadan yapılan bu operasyonlar bence AKP muhaliflerine verilen bir gözdağıdır" diye konuştu.