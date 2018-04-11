Emin Çölaşan'a ölüm tehdidi!

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, Abdülhamit ve Vahdettin'i eleştiren yazısı nedeniyle bir şirketten ölüm tehdidi aldığını açıkladı. Çölaşan, şirketin mail adresinden kendisine ölüm tehdidi mesajı gönderildiğini, geri dönüş yaptıklarında telefondan da benzer söylemlerin tekrar edildiğini yazdı.

Çölaşan’ın “Lider Yatırım isimli şirketten ölüm tehdidi” başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

Geçtiğimiz pazar günü burada iki padişahı, Abdülhamit ve Vahdettin’i eleştiren bir yazı yazmıştım.

Elime dün ulaşan bir e-posta mesajını şimdi size iletiyorum:

Kimden: Lider Yatırım

Şimdi bu e-posta mesajını özetle okuyalım:

“…Bu vatanın gerçek sahipleri bizleriz. Yarın bir savaş çıksa kaçacak delik arayacaksınız.

Biz ise ya öleceğiz, ya öldüreceğiz.

Keşke savaş çıksa da düşmanlarla birlikte sizin gibi hainleri de temizlesek.”

…Gazetedeki arkadaşlarla merak ettik, biraz araştırdık.

Karşımıza ülkenin belli yerlerinde gayrimenkul alım satımı yapan İstanbul’da yerleşik bu şirket çıktı.

Telefon numarasını da bulduk.

Arkadaşlarımız bu numarayı çevirdi…

Karşımıza bir kadın çıktı!

Arkadaşlarımız bana atmış olduğu mesajdan söz ettiler, “Acaba siz mi gönderdiniz, yoksa yanlışlık mı oldu” diye sordular.

Kadın nefes almadan konuştu, mesajını doğruladı…

Beynini ve gözünü hırs, kin ve nefret bürümüştü…

Ölüm tehdidinde ısrar ediyor, “Evet, biz sizin gibileri öldürmekten korkmayız” diyordu.