Emin Çölaşan Sözcü davasının gerekçeli kararını yorumladı: Hayretler içinde kaldım, hem FETÖ’cü olduk, hem terörist!

Sözcü gazetesi davasında hapis cezası alan gazete yazarlarından Emin Çölaşan gerekçeli kararı yorumladı. Kararı baştan sona okuyup, hayretler içinde kaldığını belirten Çölaşan, “Savcılık dava açması için bizim dosyayı ismi cismi bilinmeyen, yerel bir gazetede çalışan Ömer Faruk Gerçek isimli birine (bilirkişi sıfatıyla) vermişti. Bu şahsın adı adliyenin bilirkişi listesinde yoktu. Önce ismi adliye listesine alındı, sonra bilirkişi yapıldı ve bizi araştırma (!) görevi kendisine verildi” görüşünü savundu.

Çölaşan internette arama yapıldığında bilirkişinin 'FETÖ' ve Gülen hakkında övgü dolu sözlerinin bulunduğunu öne sürdü.

TIKLAYIN | Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası

Çölaşan, kararı okurken bilirkişi için ‘Sayın’ ifadesinin kullanılmasının dikkatini çektiğini dile getirdi. Fethullah Gülen ve Zaman gazetesi ile davalık olduğunu belirten Çölaşan, “Birinden bile ceza almadım zira yazdığım her satır belgeli idi. Bunların ipliğini pazara çıkardım, Zaman gazetesinin büyük sahtekârlığını ortaya koydum. Bu gerçekleri mahkemedeki savunmamda da yeterince anlattım.

Mahkemeye belgelerini sunduk. Fakat gelin görün ki, gerekçeli kararda bunların birine bile yer verilmemiş!” ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın

Ne olmuştu?

Sözcü gazetesi davasında mahkeme, yazar Emin Çölaşan‘a 3 yıl 6 ay 15 gün, yazar Necati Doğru'ya 3 yıl 6 ay 15 gün, sozcu.com.tr Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin'e 3 yıl 4 ay, Sözcü gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'a 3 yıl 4 ay, sozcu.com.tr Haber Koordinatörü Yücel Arı'a 2 yıl 1 ay, muhabir Gökmen Ulu'ya 2 yıl 1 ay, muhasebe görevlisi Yonca Yücekaleli'ye 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay’ın dosyası ise ayrılırken, Mediha Olgun beraat etti.