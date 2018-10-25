Emin Çölaşan: Recep Bey bunca yıldan sonra Meclis kürsüsünde ilk kez açıkladı...

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün Meclis kürsüsünde ilk kez 'Ben Türk'üm' dediğini belirterek "Vallaha helal olsun yani, çok mutlu olduk!" diye yazdı.

"Sıkıysa yapmasınlar"

Emin Çölaşan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '7/24, yani haftanın yedi günü ve günün 24 saati' ekranda olduğunu belirterek şu noktalara dikkati çekti:

"Programı ve konuşma yapacağı yer, televizyon kanallarına önceden bildiriliyor…

Canlı yayın araçları oraya gönderiliyor…

Programlar yarıda kesiliyor ve Recep Bey'in konuşması canlı olarak ekranlara getiriliyor.

Sıkıysa yapmasınlar.

Gel gelelim, bunca iddiasına karşın konsolosluk cinayetinde zor durumda kaldı.

Grup toplantısı için çok iddialı idi, bilinmeyenleri açıklayacaktı!..

Çaresizliğini ve yeni hiçbir şey bilmediğini Meclis kürsüsünde kabul etmek zorunda kaldı.

Evet!..

Her gün her vesile ile karşımızda.

Dünyanın hiçbir ülkesinde bunun başka bir örneği yok.

Beyin yıkama kampanyası olanca hızıyla sürüyor ve sürecek.

Bıktırırcasına, usandırırcasına!

Emin Çölaşan'ın notu: Recep Bey bunca yıldan sonra 'Türk' olduğunu önceki gün Meclis kürsüsünde ilk kez açıkladı ve 'Ben Türk'üm' dedi.

Vallaha helal olsun yani, çok mutlu olduk!"

Emin Çölaşan'ın "24 saat karşımızda bıktırdı artık" başlığıyla yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz