Emin Çölaşan'dan Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi'ne 'single espresso' tepkisi

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, eskiden FETÖ ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle önce kayyım atanan ardından kapatılan Zaman gazetesi yazarlarından olan, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş'ın sosyal medya paylaşımına tepki gösterdi. Çölaşan, Türkiye'den İtalya'ya gelen turistlerin espresso isterken 'single' denmesini eleştiren Göktaş'a, "Büyükelçi dediğin, işi fazla olmayınca, vatandaşın ve ülkesinin sorunlarına karşı işte böyle duyarlı olmalı!" dedi.

Çöalaşan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Sevgili okurlarım, Türkiye'nin (Roma) Vatikan'da bir büyükelçisi var. Adı Lütfullah Göktaş… Recep Bey'in yakın adamı. Diplomat olmadığı halde büyükelçi yapıldı. Aynen Merve Kavakçı, Egemen Bağış ve benzerleri gibi. Bay büyükelçi dinler arası diyalog uzmanı, ilahiyatçı ve Fetullah'a ait Zaman gazetesinin eski yazarı… Bu zat Vatikan'da görev yapıyor ama fazla bir işi gücü olmadığı anlaşılıyor.

Birkaç gün önce kendi sosyal medya hesabından attığı tweeti şaşkınlıkla okudum. Aynen şöyle:

“İtalya'da ‘caffe' dediğiniz zaman önünüze zaten espresso gelir. Ve de ‘single' olarak gelir. Espresso deme gafletinizi ‘single' nitelemesiyle katmerleştirip yabancı bir turist olduğunuzu buralarda dünya alem herkese ilan etmenize gerek yok. Yapmayın şunu.”

Büyükelçi haklı!.. Çünkü Roma'ya giden bizim görgüsüz turistler son derece cahil. Kafelere gidip oturdukları zaman single espresso istiyorlar, İtalyan garsonlar da onlara içlerinden gülüyor. Böylece, onların turist olduğu ortaya çıkıyor. Monşer büyükelçi demek ki vatandaşlarımızın bu duruma düşmesinden üzüntü duymuş, “Yapmayın şunu” diye uyarıda bulunmak zorunda kalmış! Yani “Ülkemizi rezil etmeyin” demek istiyor. Büyükelçi dediğin, işi fazla olmayınca, vatandaşın ve ülkesinin sorunlarına karşı işte böyle duyarlı olmalı! Recep Bey onu o koltuğa boş yere oturtmadı ya…