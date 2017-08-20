Emin Çölaşan: Bekir Coşkun'un sağlık durumu iyiye gidiyor

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, yaşadığı akciğer rahatsızlığı nedeniyle bir süre önce yazılarına ara veren ve tedavi gören Sözcü gazetesi yazarı Bekir Coşkun'un sağlık durumuna ilişkin olarak yazdı. Çölaşan, yazısında "Benim can dostum birkaç aydan bu yana ciddi sıkıntılar yaşadı, ciddi bir ameliyat geçirdi.Bu süreçte sadece fizik değil, moral sorunları da ortaya çıktı.Yani morali ister istemez bozulmuştu.Şimdi her açıdan iyiye gidiyor.Sesi düzeldi, morali yükseldi. Kemoterapi tedavisinin olası yan etkilerini hafif atlattı" dedi.

Coşkun'un ameliyatının İstanbul'da Amerikan Hastanesi'nde yapıldığını ve üç hafta önce kemoterapi tedavisine bağlandığını belirteşn Çölaşan, "Benim can dostum birkaç aydan bu yana ciddi sıkıntılar yaşadı, ciddi bir ameliyat geçirdi. Bu süreçte sadece fizik değil, moral sorunları da ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

Emin Çölaşan'ın "Bekir gel artık..." başlıklı bugünkü (20 Ağustos 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Sevgili okurlarım, Bekir Coşkun benim can dostum. Dahası, ben onun sürekli okuruyum.

O da benim!

Hürriyet'te yıllarca birlikte çalıştık. Odalarımız yan yana, duvar komşusu idik. Şimdi rastlantıya bakın ki aynı durum SÖZCÜ'de var. Odalarımız yine yan yana, yine duvar komşusuyuz.

Geçen gün kitaplığımı karıştırırken onun bir kitabını buldum. Yıllar önce piyasaya ilk çıktığında, 2011 yılında okumuştum ama olayların bir bölümünü unutmuşum. Şimdi ikinci kez okuyorum.

“Başın Öne Eğilmesin.” (Bilgi Yayınevi.)

Bizim meslekte yaşadıkları, başına gelenler, kovulmaları…

Son zamanlarda Bekir'in aylar boyu süren ciddi bir sıkıntısı vardı. Başı dahil vücudunun sol tarafında bir ağrı…

Geceleri uyutmayan, bütün keyfini kaçıran şiddetli ağrılar.

Gazeteye her geldiğinde ilk konumuz bu olurdu:

– “Ne yaptın dün gece, uyuyabildin mi?”

Yanıtı hep aynı olurdu:

– “Yine hiç uyutmadı, sabaha kadar çok sıkıntı çektim.”

Daha önce de anlatmıştım, kulakçılardan başlamak üzere Ankara'nın bütün doktorlarına gitti.

Herkes başka bir şey söylüyordu. O kadar ki, üç hafta boyunca yanağına botoks iğneleri bile yapıldı.

En sonunda, biraz geç kalınmış da olsa teşhis konuldu…

Akciğerinden ameliyat olması ve sonrasında başka tedaviler görmesi gerekiyordu.

Ameliyatı İstanbul'da Amerikan Hastanesi'nde yapıldı.

Şimdi kemoterapi tedavisine devam ediliyor.

İlk doz üç hafta önce verildi, birkaç gün sonra ikincisi verilecek.

Bekir bir süreden beri Ankara'da değil. Sık sık telefonla konuşuyoruz.

Bu süreçte siz SÖZCÜ okurları her gün çok sayıda mesajlar atıp soruyorsunuz:

“Bildiğimiz tek şey, Bekir Bey'in sağlık sorunları nedeniyle yazamadığı. Peki durum nedir, yazmaya ne zaman başlayacak? Niye bize bilgi vermiyorsunuz?”

Benim can dostum birkaç aydan bu yana ciddi sıkıntılar yaşadı, ciddi bir ameliyat geçirdi.

Bu süreçte sadece fizik değil, moral sorunları da ortaya

çıktı.

Yani morali ister istemez bozulmuştu.

Şimdi her açıdan iyiye gidiyor.

Sesi düzeldi, morali yükseldi.

Kemoterapi tedavisinin olası yan etkilerini hafif atlattı.

Şimdi yapması gereken, vücudun bağışıklık sistemi çöktüğü için kalabalık ortamlarda bulunmamak, üşütmemek, soğuk almamak, grip olmamaya dikkat etmek.

Güneşte durması, nar ve greyfurt tüketmesi ve sigara içmesi kesin yasaklar arasında.

Bekir de benim gibi çok sigara içerdi.

Onun gazeteye geldiğini oda kapımın dışından gelen aynı sesten anlardım:

Öksürük!

Şimdi, ayrılmaz bir parçası olan sigarayı bırakmak zorunda kaldı.

Dün telefonda yine konuştuk, sesi çok iyi idi…

“Adamım benden bir istediğin var mı” diye sorduğumda “Beni merak eden herkese çok selamlarımı ilet. Bir düzeleyim, en kısa zamanda yine hep birlikte olacağız”dedi.

Süresini elbette bilmiyorum ama bir süre daha yazmayacağını tahmin ediyorum.

Yazmasın, yeter ki düzelsin.

Biz bekleriz.