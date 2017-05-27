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Medya

Emin Çapa'dan "Ekrandan uzaklaştırıldı" iddiasına cevap

"Bu benim internet ve sosyal mecrada ilk kovuluşum değil"

27 Mayıs 2017 00:46

CNN Türk'ün akşam haberlerini sunan Nevşin Mengü'nün yayından alınmasının ardından Emin Çapa'nın da yayından alındığı iddiası gündeme geldi. Çapa, yaptığı açıklamada iddianın doğru olmadığını söylerken “Bu benim internet ve sosyal mecrada ilk kovuluşum değil” dedi.

Odatv’ye konuşan Çapa, şunları söyledi:

"Tamamen yanlış anlama diye düşünüyorum. Program normalde bugün izne çıkacaktı. Ramazanda sahur sonrası sabah 06.45'te başlayan bir programı kimse seyretmez diye. Zaten ben de çok yoruldum ve ekipçe bu karara göre program yaptık, ben dahil bilet falan alındı. Ama sonra deneyelim, 23 Haziran'da ana haberle birlikte izne çıkılsın denildi.

"Ama kanaldan giden akışta düzeltme unutulmuş. Sanırım ben de bugün (programda) veda etmeyince dedikodu patladı. Ben bugün 2 ayrı toplantıda konuşmacıydım, telefonum sessizdeydi. Arayan dostlarım ulaşamayınca daha da büyümüş. Son toplantı bitince fark ettim dönen olayı. Aslına bakarsanız tatile çıkamamaktan çok üzgünüm. Belki yine de arada bir hafta çıkarım bir daha dedikodu olur. Zira tatil biletim hala duruyor.

"Ama bu benim internet ve sosyal mecrada ilk kovuluşum değil. Daha önce de CNN Türk'ten 4 defa beni kovdu sanal  camia. Onlar kovdukça 18 yıl sürdü.

"Kanal D'de ilk kovuluşum bugüne kısmetmiş, Pazartesi ekrandayım."

 

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