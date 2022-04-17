Emin Çapa Halk TV'ye geri döndü

Gazeteci Emin Çapa, 1 ay önce ayrıldığı Halk TV'nin yönetimiyle anlaştıklarını ve kanala geri döndüğünü duyurdu. Çapa, "Uğruna mücadele ettiğimiz ortak hedefin her şeyin üzerinde olduğu konusunda uzlaştık" dedi.

Kanala yeniden döndüğünü sosyal medya hesabındın duyuran Emin Çapa'nın açıklamaları şöyle:

"Sevgili Dostlarım; @halktv yönetimi ile yaptığımız görüşmelerden sonra, uğruna mücadele ettiğimiz ortak hedefin her şeyin üzerinde olduğu konusunda uzlaştık. Bir kere bu konuda uzlaşınca gerisi kolay oldu. Pazartesi gününden itibaren kaldığımız yerden yeniden başlıyoruz.

Bu kararda, 'Türkiye'nin içinde bulunduğu dramatik noktada en iyi mücadele nerede verilir?' sorusunun yanıtı önemli bir yer tutuyor. 2018'de olduğu gibi, şimdi de bu sorunun yanıtı @halktvcom

.tr. Seçim sonuna kadar her iki tarafın youtube kanalında da yayın yapmayacağım.

Sevgili @siring'in aman vermez diplomatik çabaları, @baristerkoglu ve @AysenurArslantv

'ın "hadileri" @SuatToktas 'ın "en doğru yolu bulalım" çabası çok değerliydi. @cafermahiroglu

'nun "kişisel konular önemli olamaz" açık yürekliliği olmasa sonuç alamazdık."

Ne olmuştu?

Ne olmuştu?

Halk TV'nin reyting sıralamasında ön sıralarda yer alan ekran yüzleri Emin Çapa ve Özlem Gürses, Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu'nun, kanal dışında başka bir mecrada görünmemeleri koşulunu reddederek ayrılma kararı vermişlerdi.