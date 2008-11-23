Emin Barın koleksiyonu satılıyor

Hat sanatının efsane isimlerinden Emin Barın’ın koleksiyonu ölümünden yirmi yıl sonra satılıyor. Rafi Portakal’ın müzayedesinde eski ustaların da Cumhuriyet dönemi hattatlarının da çalışmaları var.



Portakal Sanat ve Kültür Evi, bugün gerçekleşecek Sonbahar Müzayedesi’nin ilk bölümünde usta hattat Emin Barın’ın ünlü hat koleksiyonunu satacak. Şeyh Hamdullah, Hafız Osman, Kamil Akdik, Sultan Abdülmecid gibi ünlü hattatların Hilye-i Şerif, levha ve kıt’alarının yanı sıra Fermanlarla birlikte Emin Barın’a ait levhalar da müzayede de yer alacak.



Türkiye’de hat sanatına ilginin son dönemde canlandığını, halen yurtdışında bu tür eserlere daha fazla ilgi olduğunu söyleyen Rafi Portakal, bu süreci şöyle anlatıyor: “Hat sanatına olan sevgi ve ilgi 1970’lerin başında Mesut Hakgüden’le başladı. Bunu geliştiren de bugün koleksiyonunu satışa sunduğumuz Emin Barın Hoca idi. Ama hat sanatının uluslararası değerini anlamamıza sebep Sakıp sabancı için oluşturduğumuz koleksiyonun başta New York Metropolitan, Harvard, Paris Louvre ve Guggenheim gibi dünyanın en önemli müzelerinde gördüğü kabullerdi. Bu müzelerde yapılan sergilerin ziyaretçi sayıları, gördüğü yoğun ilgi hat sanatının ne kadar uluslararası düzeyde bir kaliteye sahip olduğunu bir kez daha gösterdi. Tabii bunun yanı sıra bu yoğun ilgi yurtiçine de yansıdı ve bildiğiniz üzere Sakıp Sabancı Müzesi’nin bir kısmı ferman ve hat koleksiyonuna ayrıldı.”



Emin Barın’ın çok değerli koleksiyonunun bu müzayedeyle dağılacağı yönündeki endişeler hakkında ise Rafi Portakal farklı düşünüyor: “Emin Barın hat koleksiyonunun bir yerde toplanması ve dağılmaması ne kadar makul görünse de Emin Hoca’nın dileği hat sanatının daha çok sevdirilmesi ve bunun da yeni alıcılara gitmesiyle gerçekleşeceği yönündeydi. Bu müzayede de herhalde bunu sağlayacaktır” diyor.



Hat sanatının efsane ismi: Emin Barın



1913 yılında doğan ve 1987’de ölen Emin Barın, cilt ve hat sanatı hakkında temel bilgileri babasından almıştı. daha sonra Eğitim Fakültesi’nde resim okuyan, Almanya’da eğitimini sürdüren Barın, Türkiye’nin en önemli yazı ustalarından biriydi. Aralarında Anıtkabir’in de bulunduğu pek çok anıtsal yapının yazıtlarını hazırlayan, beratlar, değerli ciltler üreten Barın, ayrnı zamanda Akademi’de Geleneksel Türk Sanatları kürsüsünü kurmuş ve öğrenciler yetiştirmişti. Barın, yeni harflerle yaptığı çalışmalar kadar eski harflerle hazırladığı kendine özgü hat çalışmalarıyla da tanınıyordu.



Osman Hamdi satışta



Sonbahar Müzayedesi’nin ikinci kısmı ise ‘Büyük Ustalardan Tablolar’ başlığını taşıyor. İki yüzden fazla antika tablo ve objenin satılacağı bu müzayedede Rafi Portakal özellikle Sultan II.Bayezid tuğralı ‘Vakfiye’, Sultan III. Mehmed tuğralı ‘Mülkname-i Hümayun’, Aziz Rufai ketebeli ‘Hilye-i Şerif’, Osman Hamdi Bey’in ‘Han İçi’, Süleyman Seyyid’in ‘Kuyudan Su Çeken Kadın’ tabloları ve Sultan Abdülmecid’in kızı Behice Sultan’a ait tuğralı gümüş Leğen-İbrik’e dikkat çekiyor. Her tablosu rekor fiyata satılan Osman Hamdi’nin ‘Han İçi’ eserinin açılış fiyatı 2 bin YTL.



Portakal Kültür ve Sanat Evi’nin Sonbahar Müzayedesi, 23 Kasım Pazar günü saat 15.00’te Conrad Otel’te gerçekleşecek. Bilgi için Tel: 0212 225 46 37