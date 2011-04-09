-EMİN BALCI'YA ÖNEMLİ GÖREV İSTANBUL (A.A) - 09.04.2011 - Basketbol Federasyonu Sportif Faaliyetler Direktörü Emin Balcı, 16-17 Nisan'da İtalya'nın Treviso kentinde düzenlenecek ULEB Avrupa Kupası Dörtlü Final organizasyonunda teknik komiser olarak görev yapacak. Basketbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, bu yıl 16-17 Nisan'da İtalya'nın Treviso kentinde organize edilecek ULEB Avrupa Kupası Dörtlü Finali'nde federasyonun sportif faaliyetler direktörü Emin Balcı'nın teknik komiser olarak görev alacağı bildirildi. Açıklamada, Rusya'nın Unics Kazan, Hırvatistan'ın Cedevita Zagreb, İtalya'nın Benetton Bwin ve İspanya'nın Cajasol Sevilla takımlarının şampiyonluk mücadelesi vereceği organizasyonda yarı final ve final maçlarında görev alacak Balcı'nın Avrupa Basketbol Ligleri Birliği'nin (ULEB) bir dörtlü finalinde görev alan ilk Türk teknik komiser olduğu kaydedildi. Alacağı görev konusunda Basketbol Federasyonu'nun internet sitesine açıklamalarda bulunan Emin Balcı, bu derece büyük bir organizasyonda görev yapacağı için mutlu olduğunu belirtti. Balcı, Avrupa Ligi organizasyonlarında dörtlü finalde Türkiye'den ilk kez bir teknik komiserin görevlendirildiğini belirterek, ''Bu anlamda böylesine önemli bir görevlendirme aldığım için mutlu olduğum kadar gururluyum da. Birçok organizasyonda teknik komiser olarak görev yaptım. Treviso'daki Avrupa Kupası organizasyonunda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağım. Gerek biz teknik komiserlerin, gerekse de hakemlerimizin son yıllarda Avrupa'da gösterdikleri önemli başarılar ve yükselen grafikleri böylesine önemli organizasyonlarda yer almamızın önünü açıyor'' dedi.