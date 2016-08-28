Emin Alper'in 'Abluka'sı Avrupa Film Akademisi aday adayı

Geçtiğimiz senenin bol ödüllü filmi Abluka, Avrupa Film Akademisi’nin 2016 ödülleri adaylarının belirleneceği oylamaya katılacak 50 film arasına seçildi. Önümüzdeki haftalarda akademinin, 3000’in üzerindeki üyesinin oylarıyla, bu seneki adaylar belirlenecek.

Adaylar ‘da İspanya’da Seville Avrupa Film Festivali sırasında açıklanacak. Avrupa Film Akademisi’nin ödül töreni ise ‘ta, 2016 Avrupa Kültür Başkenti Wroclaw’da gerçekleşecek.

2015’te Venedik Film Festivali’nde dünya galasını yapan Abluka, Venedik’te Jüri Özel Ödülü, Asya Pasifik Film Ödülleri’nde Jüri Büyük Ödülü ve Adana Film Festivali’nde En İyi Film olmak üzere ulusal ve uluslararası birçok ödülün sahibi oldu.

Tepenin Ardı’yla tanıdığımız Emin Alper ’in ikinci filmi olan Abluka, yoğun bir politik şiddet ortamında ayakta kalmaya çalışan iki kardeşin hikâyesini konu alıyor. Filmin başrollerinde Mehmet Özgür ve Berkay Ateş yer alırken, onlara yardımcı rollerde Tülin Özen, Müfit Kayacan ve Ozan Akbaba eşlik ediyor.