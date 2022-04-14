Emin Alper’in yeni filmi 'Kurak Günler', Cannes Film Festivali’nde

Yönetmen Emin Alper'in dördüncü uzun metraj filmi"Kurak Günler", bu yıl 17-28 Mayıs 2022 tarihleri arasında düzenlenecek 75. Cannes Film Festivali'nin "Belirli Bir Bakış" (Un Certain Regard) bölümüne seçildi. Türkiye-Fransa-Almanya-Hollanda-Yunanistan-Hırvatistan ortak yapımı filmin dünya galası da "Belirli Bir Bakış"ta yapılacak.

"Tepenin Ardı", "Abluka" ve "Kız Kardeşler" ile ulusal ve uluslararası birçok festivalden ödüllerle dönen Emin Alper'in yeni filmi "Kurak Günler"in oyuncu kadrosunda Selahattin Paşalı, Ekin Koç, Erol Babaoğlu, Erdem Şenocak, Selin Yeninci, Sinan Demirer, Nizam Namidar, Ali Seçkiner Alıcı ve Eylül Ersöz gibi isimler yer alıyor.

"Kurak Günler", bir süredir kuraklık sorunuyla boğuşan Yanıklar kasabasına yeni atanan genç savcı Emre ile belediye başkanı Selim, yerel gazeteci Murat ve kasabanın eşrafı arasında yaşanan çekişmeleri konu alıyor.

Film, 2022'nin sonbahar aylarında Türkiye'de vizyona girecek.