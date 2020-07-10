Emin Alper'in Kız Kardeşler filmine ödül

24. Sofya Film Festivali’nin kazananları açıklandı. Yönetmen Emin Alper’in filmi “Kız Kardeşler”, En İyi Balkan Filmi Ödülü’nün sahibi oldu.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre, toplam 48 ülkeden 111 film sunulan festivalin ödül töreni 6 Temmuz’da Ulusal Kültür Sarayı’nda gerçekleşti. En İyi Balkan Film Ödülü, jüri başkanı yönetmen Mira Fornay, Benedikt Erlingsson, Simona Kostova tarafından Kız Kardeşler'e verildi.

Dünya prömiyerini Berlin Film Festivali’nin Ana Yarışma bölümünde yapan Kız Kardeşler, geçtiğimiz Nisan ayında, Türkiye prömiyerini yaptığı 38. İstanbul Film Festivali’nde beş ödül birden kazanmıştı.

Türkiye, Almanya, Hollanda ve Yunanistan ortak yapımı Kız Kardeşler filmi, annelerinin ölümünün ardından kasabaya besleme olarak verilen üç kız kardeşin, yıllar sonra köylerine geri dönmesini ve birbirleriyle yüzleşmelerini konu alıyor.