Emily Ratajkowski: Karantinamız böyle geçmiyor

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle karantina altında olan manken Emily Ratajkowski, sosyal medya hesabından takipçilerinin kendisine yönelttiği soruları yanıtladı.

Tüm sorulara içtenlikle yanıt veren Emily Ratajkowski, evliliğiyle ilgili bir soruda kullandığı fotoğrafı daha sonra sayfasına taşıdı ve üzerine düştüğü notla karantina günlerinin nasıl geçtiğini anlattı.

Genç manken, Instagram hesabında evliliklerinin altıncı ayında çektikleri karenin üzerine şu satırları yazdı: "Karantinamız böyle geçmiyor! (çoğunlukla terliyoruz ve kapüşonlu kıyafetlerle dolaşıyoruz), ancak bu fotoğrafı soru-cevap kısmında yayınladığım için ‘neden burada yayınlamıyorsunuz?’ soruları üzerine buraya taşıdım. Bu evlendikten yaklaşık 6 ay sonra çekilmiş bir kare, 2018 yazı."