Emily Ratajkowski, ilk NFT'sini 140 bin dolara sattı

Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski'nin ilk NFT'si Christie's müzayede evinde satışa sunuldu. Süper modelin, bir sanatçının kendi projesinde izinsiz kullanmasının ardından, görüntülerini "geri almak" için satışa çıkardığı NFT, 140 bin dolara alıcı buldu.

NTV'nin haberine göre; Ratajkowski, bir sanatçının kendi projesinde kullanmasının ardından, görüntülerini "geri satın almak" için NFT'sini satışa çıkardı.

29 yaşındaki modelin dün Christie's müzayede evinde satışa çıkarılan "Kendimi Geri Almak: Yeniden Dağıtım İçin Bir Model" başlıklı NFT'si adı açıklanmayan bir kişi tarafından 140 bin dolara satın alındı.

İzinsiz fotoğraf kullanımı sonrası NFT kararı

Emily Ratajkowski'nin NFT macerası Richard Prince'in tartışma yaratan sergisiyle başladı. Prince 2014 yılında, Instagram'da yayınlanan fotoğrafları toplayıp büyük tuvallere bastırarak bir sergi açmıştı. Ve bu sergi sonunda da 90 bin dolar kazanmıştı.

Prince sergisinde yer verdiği hiçbir fotoğraf için izin istemedi. Sanatçı, aynı yöntemle ünlü model Emil Ratajkowski'nin de bir fotoğrafına yer verdi.

The New York Times gazetesi, Ratajkowski'nin NFT'sini satmasının, görüntüsünün kullanılma şekli üzerindeki "hakimiyeti" yeniden kazanmak anlamına geldiğini yazdı. Sözkonusu NFT, sanatçı Richard Prince'in tuvallere basılmış birkaç Instagram gönderisinden oluşan Yeni Portreler serisinin bir parçası olarak Ratajkowski'nin Instagram fotoğrafını kullanmasından ardından geldi.

"Hayatımı poz vererek kazanıyorum"

Ratajkowski, Eylül 2020'de The Cut için seriyi keşfetme ve görüntüsünün kontrolünü yeniden kazanmaya çalışma deneyimlerini anlatan bir yazı kaleme almış, "[Erkek arkadaşım] bana seriye dahil olmaktan onur duymam gerekiyormuş gibi hissettirdi. Richard Prince önemli bir sanatçı ve görüntümü bir tabloya layık gördüğü için ona minnettar olmam gerektiği ima edildi. Ne kadar onaylayıcı" diye yazmıştı.

Ünlü model şunları söylemişti:

"Ve bir yandan onur da duymuştum. UCLA'de sanat okudum ve Prince'in Instagram'a Warholcu yaklaşımını takdir edebilirim. Yine de, hayatımı fotoğraflar için poz vererek kazanıyorum ve benden çok daha fazla para eden, zirvedeki, gösterişli bir sanatçının Instagram gönderilerimden birini alıp kendisininmiş gibi satabilmesi garip geldi."

NFT'ye eklenen görüntü, Ratajkowski'nin New York'taki dairesinde çekilen ve Los Angeles'taki evinde asılı olan Richard Prince tablosunun önünde verdiği pozun dijital birleşiminden oluşuyor.