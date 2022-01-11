Netflix’in romantik komedi dizisi Emily in Paris, üç ve dördüncü sezon için onay aldı.

Emily in Paris’in ikinci sezonu 22 Aralık’ta izleyiciyle buluşmuş, Netflix’in en çok izlenen içerikleri arasında yer almıştı.

22-26 Aralık arasında Emily in Paris, 94 ülkede 107.6 milyon saat izlenmişti.

Netflix, dizinin gelecek iki sezonuna da onay verdi.

Dizi, ABD’deki bir marketing şirketiyle Fransa’nın başkenti Paris’e gönderilen Emily’nin alışma sürecine, burada yaşadığı maceralara odaklanıyor. Dizi, çeşitli eleştirmenlerden "klişeleri" aktardığı için düşük not almıştı.