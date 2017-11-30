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Spor

EMF-Uluslararası Antalya Açık Muay Thai Kupası başladı

Tolga YILDIRIM / ANTALYA, (DHA) Avrupa Muay Thai Federasyonu (EMF) ile Türkiye Muay Thai Federasyonu tarafından düzenlenen EMF-Uluslararası Antalya Açık Muay Thai Kupası'na 15 ülkeden 495 sporcu katıldı

30 Kasım 2017 20:23

Tolga YILDIRIM / ANTALYA, (DHA)

Avrupa Muay Thai Federasyonu (EMF) ile Türkiye Muay Thai Federasyonu tarafından düzenlenen EMF-Uluslararası Antalya Açık Muay Thai Kupası\'na 15 ülkeden 495 sporcu katıldı.
Antalya Spor Salonu\'nda düzenlenen şampiyonaya aralarında Türkiye, İran, Irak, Ukrayna, Polonya\'nın da yer aldığı 15 ülkeden 495 sporcu katıldı. Şampiyonada sporcular Minik, Yıldız, Genç ve Büyükler kategorisinde dereceye girmek için mücadele etti. Muay Thai Federasyonu Başkanvekili Hasan Yıldız, bu yıl üçüncüsü düzenlenen şampiyonanın uluslararası düzeyde gerçekleştirildiğini anlattı.
Şampiyonayı ilerleyen yıllarda dünya kupası ölçeğinde gerçekleştirmeyi hedeflediklerini dile getiren Yıldız, \"Farklı ülkelerden gelen sporcuları en iyi şekilde ağırlayıp, ülkemizin güzelliklerini, turizmini ve sosyal durumunu görmelerini sağlıyoruz. Aslında şampiyonanın temel amacı, bu ülkeleri ülkemize getirip, Antalya ve Türkiye\'nin tanıtımını yapmak. Çünkü ön yargılar çok. İsrail\'i 3 yıldır davet ediyorduk. Ama bu yıl geldi ve çok memnun kaldı. Her yıl katılmak istediklerini söylediler\" diye konuştu.
Şampiyona, 3 Aralık\'ta sona erecek.

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