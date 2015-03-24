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Spor

'Emenike'yi soyunma odasından kovdular'

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine damga vuran Emenike olayının soyunma odasındaki ayrıntıları ortaya çıktı

24 Mart 2015 11:30

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin sonucu kadar geceye damga vuran bir başka olay da Emenike’nin tribünlerin tepkisi üzerine formasını çıkarıp sahayı terk etmesi olmuştu. Nijeryalı futbolcu, o anlardan sonra devre arasında önce oyundan alındı, sonra da Şükrü Saracoğlu’ndan ayrıldı. Bunlar kamuoyunun gözü önünde yaşananlardı ama bir de işin perde arkası vardı. Emenike’nin stattan maç devam  ederken ayrılmasında Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel’in başrolü oynadığı, duş alıp stadı terk etmek isteyen Emenike'nin bu tavrı sonrası “Duş falan yok, terk et bu odayı” diye kapıyı gösterdiği öne sürüldü.

 

Torbasını aldı, çıktı

 

İlk yarıya damga vuran Emenike, soyunma odasına tıpkı sahadaki gibi sinirli ve söylenerek girdi. Nijeryalı, hocası İsmail Kartal’ın tüm telkinlerine rağmen bir türlü sakinleşmedi ve oynamak istemediğini tekrarladı. İki kaptan, Emre ve Volkan, diyalogları yakından takip etti. Emenike, İsmail Kartal’ın kendisinin yerine Webo’yu sahaya sürme kararıyla birlikte duş kabinlerineyönelince film koptu. Golcünün takımını yalnız bırakıp aynı tavrı sürdürmesine kızan Emre ve Volkan, Emeniye’ye patladı, “Duş falan yok, terk et bu odayı” diye kapıyı gösterdi. Kaptanlar ve İsmail Kartal, bu çıkıştan sonra 2. yarı taktiğine odaklanırken, büyük şok yaşayan ve yalnız kalan Emenike, duş almadan eşyalarını bir torbaya koyarak soyunma odasından çıktı, otoparka gidip stattan ayrıldı.

 

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