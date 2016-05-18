Emenike'ye yıllık 7 milyon Euro!

Fenerbahçe'nin devre arasında West Ham United'a kiraladığı Emmanuel Emenike ile Çin Süper Ligi ekibi Shanghai Shenhua ilgileniyor. Sporx’in İngiliz basınından aktardığı habere göre, devre arasında West Ham ile birlikte Fenerbahçe'ye teklif yapan Shanghai Shenhua'nın Emenike için yeniden harekete geçtiği belirtildi. Çin ekibinin Emenike'ye yıllık 7 milyon Evro'luk (yaklaşık 24 milyon TL) bir maaş teklif edeceği bilgisine yer verilen haberde La Liga ekibi Real Sociedad'ın da Emenike ile ilgilendiği kaydedildi.

Slaven Bilic'in menajerliğini yaptığı West Ham, devre arasında satın alma opsiyonuyla kiraladığı Emenike'de opsiyon kullanmayacak. Nijeryalı Emenike, West Ham ile çıktığı 13 Premier Lig maçında gol atamazken Blackburn Rovers i,le oynanan FA Cup maçında iki gol attı.