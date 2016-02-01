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Spor

Emenike para basıyor

Fenerbahçe bu sezon Emenike'den toplam da 6 milyon Euro'yu kasasına koydu

01 Şubat 2016 13:27

Fenerbahçe, sezon başında Al Ain'e kiraladığı ve sezon ortasında da West Ham United ile anlaşan Emenike'den toplam 6 milyon Euro'yu (19.2 milyon TL) kasasına koydu.

 

Hürriyet'te yer alan haberde; Fenerbahçe bu sezon Emenike'nin kiralama bedellerinden 3.5 milyon Euro kazanırken, futbolcuya ödenmesi gereken 2.5 milyon Euro yıllık ücreti de Al Ain ve West Ham'a ödetti. Böylelikle sarı lacivertlilerin karı 6 milyon Euro'yu (19.2 milyon TL) buldu.

Fenerbahçe'nin West Ham'a kiraladığı Emmanuel Emenike, bu yıl adeta para bastı. Sezon başı Al Ain'e 2.5 milyon Euro'ya kiralanan Nijeryalı futbolcunun yıllık ücretini Birleşik Arap Emirlikleri kulübü karşıladı.

Devre arası Al Ain'den ayrılan Emenike, bu kez 1 milyon Euro'ya West Ham'a kiralandı. Sadece bu şekilde Fenerbahçe'nin kasasına 3.5 milyon Euro girdi.

Emenike'nin 2.5 milyon Euro olan yıllık ücretini de ödemeyen sarı lacivertliler, böylelikle 6 milyon Euro (19 milyon TL) kâr etti.

 

Emenike: West Ham'ı her zaman takip ediyordum

 

Öte yandan, West Ham'a transferiyle ilgili açıklama yapan Emenike, "Burada olduğum için çok, çok mutluyum ve çok, çok heyecanlıyım. West Ham'ı her zaman takip ediyordum. Onları harika bir kulüp olarak biliyorum. West Ham harika bir kulüp ve burada olduğum için mutluyum" dedi.

Teknik direktör Slaven Bilic hakkında da konuşan Nijeryalı golcü, "Bilic'i uzun yıllardır tanıyorum. O Lokomotiv Moskova'da iken, ben Spartak Moskova'ydım. O Beşiktaş'a geldiğinde, ben Fenerbahçe'deydim, yani birbirimizi uzun süredir biliyoruz. Burada olmaktan ve onun için oynamaktan mutluyum. Bilic ile birbirimizin kariyerlerini takip ettik. Tanrı'ya şükür bugün buradayız ve bugün burada beraberiz" ifadesini kullandı.

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