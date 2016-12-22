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Spor

Emenike'nin yerine Gabriel Barbosa

Fenerbahçe'nin Inter'de forma şansı bulamayan Brezilyalı golcü için resmi teklif yaptığı öne sürüldü

22 Aralık 2016 12:41

Fenerbahçe yönetimi, Teknik Direktör Dick Advocaat tarafından kardo dışı bırakılan Emenike’nin yerine golcü arayışlarını sürdürüyor. 

Hücum bölgesine devre arasında transfer yapmak isteyen Fenerbahçe’de yönetimi Inter'de forma şansı bulamayan Gabriel Barbosa'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmak için resmi teklifini yaptı.

amkspor'un haberine göre; Gabriel Barbosa'nın menajeri, İtalyan basınına yaptığı açıklamada, “Gabigol, ocakta ya da sezon sonunda Inter ayarında başka bir kulübe transfer olacak” ifadelerini kullandı.

Kulübüyle 2021 yılına kadar kontratı olan 20 yaşındaki yıldız futbolcu, bu sezon Inter formasıyla sadece 2 maçta oyuna sonradan girdi ve 16 dakika süre aldı.

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