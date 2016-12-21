T24 LogoT24 Logo
Spor

Emenike: Fenerbahçe'de tutsak gibiyim

Kadro dışı bırakılan Nijeryalı futbolcu, sarı-lacivertli kulüpte sürekli kendisine tepki gösterilmesinden şikâyet etti

21 Aralık 2016 13:33

Teknik direktör Dick Advocaat tarafından kadro dışı bırakılan Emenike, kendisini tutsak gibi hissettiğini söyledi. 

Van der Wiel ile birlikte kadro dışı bırakılan ve eleştiri oklarının hedefi olan Emenike, Nijeryalı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Nijeryalı yıldız oyuncu, Fenerbahçe'de kendisini bir tutsak gibi hissettiğini belirtirken sözlerine şöyle devam etti: “Spartak Moskova, Al Ain ve West Ham’da yaptığım gibi takıma her şeyimi veriyorum. Neden bu şekilde muamele görüyorum, bilmiyorum.”
 
Fenerbahçe Kulübü’nde kendisine sürekli tepki gösterildiğini de dile getiren Emenike, “Neden her zaman günahkâr ben oluyorum, bilmiyorum. Hâlâ bu soruların yanıtını bulamıyorum” diye konuştu.

ETİKETLER

Dick Advocaatkadro dışıVan der Wiel

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24