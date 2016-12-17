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Spor

Emenike ve Van der Wiel kadro dışı bırakıldı!

Kararın teknik direktör Dick Advocaat tarafından alındığı açıklandı

17 Aralık 2016 15:13

Fenerbahçe, resmi sitesinden yaptığı açıklamayla Emmanuel Emenike ve Gregory Van der Wiel'in kararıyla kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Takımımızın oyuncuları Emmanuel Emenike ve Gregory Van der Wiel, teknik direktörümüz Dirk Advocaat ve teknik ekibimizin talebi, yönetim kurulumuzun kararıyla bugünden itibaren Profesyonel Futbol A Takımımızla çalışmayacak, kendilerine hazırlanan bireysel idman programı çerçevesinde çalışmalarını sürdüreceklerdir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş."

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