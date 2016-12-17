Emenike ve Van der Wiel kadro dışı bırakıldı!

Fenerbahçe, resmi sitesinden yaptığı açıklamayla Emmanuel Emenike ve Gregory Van der Wiel'in kararıyla kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Takımımızın oyuncuları Emmanuel Emenike ve Gregory Van der Wiel, teknik direktörümüz Dirk Advocaat ve teknik ekibimizin talebi, yönetim kurulumuzun kararıyla bugünden itibaren Profesyonel Futbol A Takımımızla çalışmayacak, kendilerine hazırlanan bireysel idman programı çerçevesinde çalışmalarını sürdüreceklerdir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş."