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Spor

Emenike, Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis'i çileden çıkarttı

Emenike, Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis'i çileden çıkarttı: "Beni bundan kurtarın" Atina (DHA) Fenerbahçe'den ayrılarak Olympiakos'un yolunu tutan Emmanuel Emenike, kulüp başkanı Marinakis'i çileden çıkarttı

18 Kasım 2017 15:56

Emenike, Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis\'i çileden çıkarttı:

\"Beni bundan kurtarın\"

Atina (DHA)

Fenerbahçe\'den ayrılarak Olympiakos\'un yolunu tutan Emmanuel Emenike, kulüp başkanı Marinakis\'i çileden çıkarttı. 
Sezon başında Sarı Lacivertliler\'in Yunan ekibine sattığı Nijeryalı golcü, komşuda oynadığı futbolla beklentilerin altında kaldı. Ligde 5, Devler Ligi\'nde ise 2 maça çıkan Emenike skora katkı yapamadı. 30 yaşındaki oyuncu yalnızca kupa maçlarında 3 gol attı. Emenike\'nin bir de Devler Ligi ön eleme maçlarında golü bulunuyor. 
Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis, Emenike\'yi satmak için kolları sıvadı. Marinakis\'in hem Nijeryalı oyuncunun menajerini aradığı ve hem de çalıştığı diğer menajerlere haber göndererek Emenike için kulüp bulunmasını istediği ve \"Beni bundan kurtarın\" dedidiği Yunan basınında yer aldı. 

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