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Emel, televizyona geri dönüyor

Müftüoğlu, “360 Derece Emel’ce” adlı yepyeni bir talk-show programı ile geri dönüyor

10 Eylül 2016 20:56

Uzun bir aradan sonra geçtiğimiz şubat ayında "Emel ile Yeniden " isimli albümüyle, 1990 yılından bu yana yaptığı albümlerde hit olmuş parçalarını bir araya getiren sanatçı Emel Müftüoğlu, ekranlara ‘360 Derece Emel’ce’ adlı yepyeni bir talk-show programı ile geri dönüyor.

“360 derece Emel’ce” programı, 20 Eylül Salı saat 23:30’de 360 ekranlarında seyirciyle buluşacak.

Hafta içi salı, çarşamba, perşembe ve cuma geceleri ekrana gelecek program için hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden Müftüoğlu, yıllar sonra ekrana geri dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

Programında konuklarının daha önce hiç bir yerde paylaşmadıkları anılarına ve başarı hikayelerine yer verecek olan Emel Müftüoğlu, müzik dolu sohbeti ile izleyenlere dolu dolu bir şov hazırladı.

 

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