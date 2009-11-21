Emel Sayın yaşını sahnede açıkladı

T24 - TürkSanat Müziğinin "Kadife Sesli" sanatçısı olarak tanınan Emel Sayın, 65 yaşına Bursa'da katıldığı Zeki Müren anısına verilen konser ile girdi.



Türk Sanat Müziğinin "Kadife Sesli" sanatçısı olarak tanınan Emel Sayın, 65 yaşına Bursa'da katıldığı Zeki Müren anısına verilen konser ile girdi. Emel Sayın'ı kutlayanlar arasında Sinema Sanatçısı Engin Çağlar ve Nuri Alço da vardı.



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Bursa'da bulunan Zeki Müren Kültür ve Yaşatma Derneği Merinos Kültür ve Sanat Merkezi'nde yaptıracağı "Zeki Müren Müzesi" ne gelir sağlamak amacıyla "Zeki Müren'i Anma Gecesi" düzenledi. Geceye sanatçı olarak çağrılan Emel Sayın, Sanat Güneşi Zeki Müren'in parçalarından oluşan yaklaşık 2 saat süren konser verdi. Gecede Dernek Başkanı olan Emelya Gelinlik sahibi Yaşariye Doğan'ın diktiği 'beyaz' ve 'nar çiçeği' renginde iki kıyafeti giyen Sayın, seslendirdiği şarkılarla geceye katılanlara müzik ziyafeti çekti.



Duygu dolu anlar yaşandı

Emel Sayın konserin sonunda bugünün kendisinin doğum günü olduğunu söyledi. 65 yaşına giren Emel Sayın'ı sahnede bu yıl 4'ncüsü düzenlenen 'Uluslararası Bursa İpek Yolu Film Festivali' nedeniyle Bursa'da bulunan Sinema Sanatçısı Engin Çağlar ve Nuri Alço kutladı. Karşısında Engin Çağlar'ı gören Emel Sayın, 1971 yılında çekilen Feride filmindeki rol arkadaşı Engin Çağlar'a "Kemalim sen burada ne arıyorsun?" diye sorarken, Çağlar'da kendisine, "Feridem senin doğum gününü kutlamaya geldim" diye yanıt verdi.

Yaptığı kısa konuşmada şu anda sanat hayatının en mutlu gününü yaşadığını söyleyen Emel Sayın, "Ne güzel karşıladınız, ne güzel dinlediniz ve ne de güzel alkışladınız" diyerek konuklara teşekkür etti. Sanatçı daha önceden hazırlanan doğum günü pastasını konserini izleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Engin Çağlar, Nuri Alço, Dernek Başkanı Yaşariye Doğan ve Derneğin Yönetim Kurulu Üyesi Dilek Sarıcan ile birlikte kesti.