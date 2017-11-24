T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Emel Sayın: Tarık Akan'a iyi ki aşık olmuşum

"Tarık ile aramızda duygusal bir bağ var; onu kaybetmek zor geldi bana"

24 Kasım 2017 10:51

“Başrolde Emel Sayın” adı altında unutulmaz eserlerini seslendirecek olan ünlü sanatçı Emel Sayın, 2016 yılında hayatını kaybeden usta oyuncu Tarık Akan’a olan sevgisini gözyaşları ile dile getirdi. Sayın, "Tarık'a âşık olmuş muydunuz?" sorusuna gülerek, "İyi ki öyle oldu. Çok şey öğretti bana" yanıtını verdi.

Başrollerinde yer aldığı filmlerin müziklerinden oluşan bir konser verecek olan Emel Sayın, Ahmet Hakan ile Kanal D Haber’e konuştu. "Tarık ile apayrı bir durum. Bir duygusal bağ var. Tarık'ı kaybetmek çok zor geldi bana. Çok şey öğretti bana." diyen Emel Sayın, bir film çekiminde Tarık Akan'ın kendisine söylediği cümleleri şöyle aktardı:

"Tarık bana 'Emel, bak seni seven adam yanında. Ve sen onu seviyorsun. Onun gözlerine bakarak aşkını anlatan bir şarkı söyleyeceksin. Lütfen toparla sadece bunu düşün' dedi. Ve ben kendime geldim. Hiçbir şey olmamış gibi şarkıyı söyledim."

Emel Sayın'ın Tarık Akan'la olan anılarını anlatırken duygulandığı görüldü.

ETİKETLER

emel sayıntarık akanyeşilçamaşkaçıklamatarık akana iyi ki aşık olmuşumhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24