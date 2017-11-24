Emel Sayın: Tarık Akan'a iyi ki aşık olmuşum

“Başrolde Emel Sayın” adı altında unutulmaz eserlerini seslendirecek olan ünlü sanatçı Emel Sayın, 2016 yılında hayatını kaybeden usta oyuncu Tarık Akan’a olan sevgisini gözyaşları ile dile getirdi. Sayın, "Tarık'a âşık olmuş muydunuz?" sorusuna gülerek, "İyi ki öyle oldu. Çok şey öğretti bana" yanıtını verdi.

Başrollerinde yer aldığı filmlerin müziklerinden oluşan bir konser verecek olan Emel Sayın, Ahmet Hakan ile Kanal D Haber’e konuştu. "Tarık ile apayrı bir durum. Bir duygusal bağ var. Tarık'ı kaybetmek çok zor geldi bana. Çok şey öğretti bana." diyen Emel Sayın, bir film çekiminde Tarık Akan'ın kendisine söylediği cümleleri şöyle aktardı:

"Tarık bana 'Emel, bak seni seven adam yanında. Ve sen onu seviyorsun. Onun gözlerine bakarak aşkını anlatan bir şarkı söyleyeceksin. Lütfen toparla sadece bunu düşün' dedi. Ve ben kendime geldim. Hiçbir şey olmamış gibi şarkıyı söyledim."

Emel Sayın'ın Tarık Akan'la olan anılarını anlatırken duygulandığı görüldü.