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Emel Sayın palyaço oldu!

Türk Sanat Müziği’nin unutulmaz sesi Emel Sayın, Marmaris’te yeğeninin çocuğunun doğum günü partisine katıldı.

19 Aralık 2011 02:00


T24 - Türk Sanat Müziği’nin unutulmaz sesi Emel Sayın, Marmaris’te yeğeninin çocuğunun doğum günü partisine katıldı.

Emel Sayın palyaço oldu

Radikal gazetesinde yer alan habere göre; palyaçoların kullandığı kırmızı burunluk ve şapkayı takan Emel Sayın, akrabaları ve çocuklarla şarkı söyledi. Kız kardeşi Şenel Mizanoğlu’nun oğlu Fuat Mizanoğlu’nun aynı adı taşıyan oğlu Fuat’ın doğum günü partisine yaklaşık 50 kişi katıldı. Emel Sayın’ın yeğeninin oğlu Fuat, pastanın mumlarını ‘Mavi Boncuk’ şarkısı eşliğinde söndürdü. Emel Sayın ise gün boyu süren partide palyaço kılığında dans ederek çocuklarla keyifli bir gün geçirdi.



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