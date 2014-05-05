Emel Sayın annesini kaybetti!

Ünlü sanatçı Emel Sayın, Marmaris’te yaşayan 87 yaşındaki annesi Suat Sayın'ı kaybetti.

Bir haftadır Maslak Acıbadem Hastanesi'nde akciğer kanseri nedeniyle tedavi gören Suat Sayın, 87 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Suat Sayın için yarın Levent Camii’nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlenecek. Sayın'ın cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verilmek üzere, Demirciköy Mezarlığı’na götürülecek.

Emel Sayın'ın bu akşam BKM'de gerçekleşmesi planlanan konseri ise ileri bir tarihe ertelendi.