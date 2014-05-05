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Yaşam

Emel Sayın annesini kaybetti!

Suat Sayın, 87 yaşında hayata gözlerini yumdu

05 Mayıs 2014 20:48

Ünlü sanatçı Emel Sayın, Marmaris’te yaşayan 87 yaşındaki annesi Suat Sayın'ı kaybetti.

Bir haftadır Maslak Acıbadem Hastanesi'nde akciğer kanseri nedeniyle tedavi gören Suat Sayın, 87 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Suat Sayın için yarın Levent Camii’nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlenecek. Sayın'ın cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verilmek üzere, Demirciköy Mezarlığı’na götürülecek.

Emel Sayın'ın bu akşam BKM'de gerçekleşmesi planlanan konseri ise ileri bir tarihe ertelendi.

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