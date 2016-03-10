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Emel Müftüoğlu: Sezen’in annesinin cenazesine şarkısını dinletmek için gelenler vardı!

“Sezen Aksu basında yer alan haberlerdeki gibi cenazeye katılamayanlar için her hangi bir şey söylemez”

10 Mart 2016 20:27

Geçtiğimiz günlerde annesini kaybeden Sezen Aksu’nun yakın arkadaşlarından Emel Müftüoğlu, Sezen Aksu’nun bir travma yaşayıp belli etmediğini söyledi ve cenaze evine şarkısını dinletmek için gelenlerin olduğunu söyledi.

Elifnağme programına konuşan Müftüoğlu şunları söyledi:

“Her şeyin karşısında dik durmaya çalışıyor. Bir öğretmen çocuğu olarak bizi yanında tutmaya çalışıyor. Sonuçta her ölüm zamansızdır. Anne bambaşka bir şeydir. Bir travma yaşadı belli etmiyor ama yalnız kaldığında çok üzülüyor. Yalnız bırakmamaya çalışıyorum. Vefattan bu yana hiç uyumuyor.”

“Sezen Aksu basında yer alan haberlerdeki gibi cenazeye katılamayanlar için her hangi bir şey söylemez. Bunları konuşmaz. Ayrıca gelmeyenler de sürekli aradılar. Ancak cenaze evinde sırf fotoğraf çektirmek için gelenleri hatta şarkısını dinletmek için konuşanları gördüm.”

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