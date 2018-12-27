Emel Müftüoğlu, hakkındaki eleştirilere tepki gösterdi: Manevi şiddet gördüm

Masterchef yarışmasıyla ünlenen Murat Özdemir'in papağana yaptığı işkence görüntülerini, "Papağan zaten öyle bağırır. Boğazını falan çok fazla sıkmıyor" sözleriyle değerlendiren Emel Müftüoğlu, sosyal medyadaki tepkiler üzerine, "Manevi şiddet gördüm. Bunun izleri silinmiyor, kolay kolay geçmiyor" diye konuştu.

Sanatçı Emel Müftüoğlu, Masterchef yarışmasıyla adını duyuran ve diskalifiye olduktan sonra yayınladığı papağan videosuyla tepki çeken Murat Özdemir hakkında, "Papağanlar benim uzmanlık alanımdır. Papağanın boğazını sıkmaya gerek yok, papağan zaten öyle bağırır. O öyle bağırınca o da korkmuş onun karşılığında... Boğazını falan çok fazla sıkmıyor. Gördüm, inceledim o hareketi. Fakat sağlıklı bir arkadaşımız değil tabii, Allah şifasını versin" açıklamasını yapmıştı.

Bu açıklama sonrası sosyal medyada birçok tepkiyle karşılaşan Müftüoğlu, üzgün olduğunu dile getirdi.Sabah'ın haberine göre; Müftüoğlu şu açıklamayı yaptı:

"Nasıl üzülmeyeyim, ilk defa yaşadım böyle bir şeyi. Ben şiddetin her türlüsüne karşıyım; insana, hayvana, bitkiye... Evimin bahçesindeki ağacı bile kestiremem ben. Ne ile suçlandığıma bakın, gerçekten inanamıyorum. Manevi şiddet gördüm. Bunun izleri silinmiyor, kolay kolay geçmiyor"