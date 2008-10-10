Emek'te 'Ekim' zamanı

Sonbahar aylarında İstanbullu sinemaseverleri, yeni ve iddialı sinema yapımlarıyla buluşturan filmekimi bugün başlıyor. 16 Ekim’e kadar sürecek festivalin gösterimleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da Beyoğlu Emek Sineması’nda gerçekleştirilecek.
Festivalin açılış partisi ise bu akşam Beyoğlu’ndaki GHETTO’da, 21.30’da yapılacak. Festivalde gösterilecek “Chelsea’de Rock” filmine ithafen düzenlenen partide Melis Danişmend, Ceylan Ertem, Bora Uzer ve Bedük gibi isimler sahne alacak.
İstanbul Film Festivali’nin küçük kardeşi olarak da anılan filmekimi’nde sinemaseverleri bir hafta süreyle önemli festivallerde öne çıkan filmler ve usta yönetmenlerin yeni filmlerinden oluşan bir program bekliyor. Ana festivalin direktörü Azize Tan ve ekibinin hazırladığı programda 22 film izleyiciyle buluşacak. Çok sayıda gala var
Festivalde, 21.30 seanslarında, önümüzdeki aylarda gösterime girecek filmlerin galaları gerçekleştirilecek. Woody Allen imzalı “Vicky Cristina Barcelona”, Fernando Meirelles’in yeni filmi “Körlük” ve Cannes Film Festivali’nden büyük ödülle dönen “Sınıf”, galalar kapsamında gösterilecek. Bunların yanı sıra “Tabu”, “Beşir’le Vals”, “Gomorra” ve “Tıkanma” adlı yapıtlar da, Türkiye’deki ilk gösterimlerini gala bölümünde gerçekleştirecek.
Merakla beklenen “Sınıf”ta, idealist bir öğretmenin etnik ve kültürel farklılıklar barındıran öğrencileriyle yaşadığı bir öğrenim yılı anlatıyor. Öğretmen rolünde filmin uyarlandığı otobiyografik romanın yazarı François Begaudeau’nun bizzat kendisi var! Cannes’ın açılış filmi olan “Körlük”, gizemli bir nedenle kör olmaya başlayan kasaba sakinlerini anlatırken “Gomorra” mafyaya verdiği mücadeleyle öne çıkan Roberto Saviano’nun kitabından uyarlanmış.
Woody Allen’ın Cannes’da yarışma dışı gösterilen yeni filmi “Vicky, Christine, Barcelona”da iki çekici Amerikalı genç kadın yaz tatili için geldikleri Barselona’da çapkın bir bohem ressama takılıyor. Biçare erkek öyküsü
Amerikalı havai kız Scarlet Johansonn ile eski karısı Penelope Cruz arasında tercih yapamayan Javier Bardem’in Avrupalı Kazanova imajının ardında kadınlara olan zaafıyla baş edemeyen biçare erkek klişesi filmi hayli keyifli kılıyor. Galaların yanı sıra, festivallerden bol bol ödül toplayan kardeş yönetmenler Jean-Pierre & Luc Dardenne’in yeni filmi “Lorna’nın Sessizliği / Le Silence de Lorna” ve doğaçlama üstadı, İngiliz usta sinemacı Mike Leigh’in merakla beklenen yeni filmi “Daima Mutlu / Happy-Go-Lucky” de programda yer alıyor. Bunların yanı sıra Hiyao Miyazaki imzalı “Küçük Denizkızı Ponyo” ve açılış partisine de ilham veren radikal isim Abel Ferrara’nın yönettiği “Chelsea’de Rock” programın iddialı filmlerinden...Uzakdoğu unutulmadı
Uzakdoğu’dan gelen iki film de festival programında öne çıkıyor. Bunlardan ilki ülkemizde iyi tanınan Güney Koreli yönetmen Kim-Ki Duk’un yeni filmi “Rüya.” Diğeri de usta yönetmen Wong Kar-wai’nin ilk dönem filmlerinden “Zamanın Külleri”nin bizzat yönetmen tarafından elden geçirilmiş versiyonu... Festivalin yeni açıklanan sürpriz filmiyse, “Kuzuların Sessizliği”nin yönetmeni Jonathan Demme’nin yeni filmi ve “Rachel Evleniyor” adını taşıyor.
Detaylı bilgi için: www.iksv.org/filmekimiİlgili haberler:
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