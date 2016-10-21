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Politika

Emekliyken çalışan milletvekiline 26 bin lira maaş

Cumhurbaşkanı ödeneği ve bazı kamu görevlilerinin bu ödeneğe endeksli emekli aylıkları netleşti

21 Ekim 2016 15:39

Emekli aylığı alırken aktif göreve devam eden milletvekillerinin eline geçen aylık para ocak ayından itibaren bin 240 lira artarak 26 bin 620 liraya ulaşacak.

2017 yılında memurların ne kadar zam alacağı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Ağbal, 2017'de kamudaki memurların Ocak'tan itibaren mali ve sosyal haklarının yüzde 3, Temmuz ayında ise yüzde 4 olarak artış yapılacağını açıklamıştı.

Habertürk'ün haberine göre, TBMM’ye sunulan bütçe yasa tasarısıyla emekli aylığı alırken aktif göreve devam eden milletvekillerinin eline geçen aylık para ocak ayından itibaren bin 240 lira artarak 26 bin 620 liraya ulaşacak. 

Bütçe yasa tasarısıyla birlikte 2017 yılı Cumhurbaşkanı ödeneği ve bazı kamu görevlilerinin bu ödeneğe endeksli emekli aylıkları netleşti. 

Milletvekillerinin şu an “ek ödeme” ile birlikte 9 bin 220 lira olan emekli aylıkları ocak ayından itibaren 9 bin 978 liraya çıkacak.

 

 

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