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Yaşam

Emekliye yılda 2 maaş ikramiye

Memurlar ve memur emeklileri kadar, SSK ve Bağ-Kur emeklilerini de ilgilendiriyor

07 Şubat 2018 16:56

Memur konfederasyonları tarafından geçtiğimiz Ağustos ayında toplu sözleşme masasına taşınan memurlara ve memur emeklilerine dini bayram ikramiyesi talebinin, Mart ayında yapılacak Kamu Personel Danışma Kurulu (KPDK) toplantısında ele alınması bekleniyor. Bu durum, memurlar ve memur emeklileri kadar, SSK ve Bağ-Kur emeklilerini de ilgilendiriyor. Memurlar ve memur emeklileri için çıkacak bayram ikramiyesi kararının diğer emeklilere de yaygınlaştırılacağına söyleniyor.  Memur-Sen'in bir önceki toplu sözleşmede memur emeklileri için talep ettiği promosyon, tüm emekliler için hayata geçirilmişti.

Emeklilerin gözü şimdi KPDK toplantısında

Ramazan ve Kurban bayramlarında ikramiye verilmesini isteyen Memur- Sen'in talep ettiği tutar 2 bin 62 liraya denk geliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de Ramazan ve Kurban bayramlarında 1'er maaş ikramiye verilmesini istiyor. Türkiye Emekliler Derneği yetkilileri, derneklerinin yıllardır dini bayramlarda 2 ikramiyeyi gündeme taşıdığını vurgulayarak, "Beklentimiz, ikramiyenin önce memur emeklileriyle başlayıp işçi ve Bağ-Kur emeklilerine de yansıtılması. Bir kararnameyle bu düzenleme yapılabilir. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yılda 2 defa bayramlarda bir maaş tutarında ikramiye verilmesi uygun olur düşüncesindeyiz" açıklaması yapıyor. Memurların ve emeklilerin gözü şimdi KPDK toplantısında. Milyonlar, bu toplantıda ikramiyenin karara bağlanması beklentisi taşıyor..

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