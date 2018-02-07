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Emekliye TOKİ'den ucuz konut

55 bin liradan başlayan evlerin ödeme planı 185 liradan başlıyor

07 Şubat 2018 17:35

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), evi olmayan 3 milyon emeklilerin ev sahibi olabilmesi için sürdürdüğü çalışamlarına hız verdi. TOKİ, eşi, kendisi ve çocukları dahil hiç konut sahibi olamamış emekliler için taksidi 185 liradan başlıyan ve 1000 lirayı geçmeyen ödeme imkânları sunuyor.

Sözcü'de yer alan ahbere göre başvuru fırsatı devam eden ve emeklilerin bütçesine uygun konutların detayları şöyle: 

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ), eşi, kendisi ve çocukları dahil hiç konut sahibi olamamış emeklileri konut sahibi yapacak. Evlerin taksidi 185 liradan başlıyor ve 1000 lirayı geçmiyor. Ev fiyatları da 55 bin liradan başlıyor. Yüzde 10 peşinatla 240 ay (20 yıl) vadeyle sahip olunabilecek evler için emekli maaşı dahil aylık hane gelirinin 3200 lirayı geçmemesi gerekiyor. Gelir şartı İstanbul’da 3700 lira olarak uygulanıyor.

Peşinat 10 bin lira

Satışa sunulan konutlar için TOKİ’nin yetkilendirdiği kamu bankalarına yani Halkbank ve Ziraat Bankası’na başvuru yapmak gerekiyor. Projenin olduğu yerdeki banka şubeleri aracılığıyla teminat yatırılıp sözleşme imzalanabiliyor. Başvurunun hangi bankaya yapılacağı konutun özelliğine ve bulunduğu ile göre değişiyor. Peşinat için daire fiyatının yüzde 10’u alınıyor.

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