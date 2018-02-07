Emekliye 224 lira ek zam talebi

2006 yılında emeklilere ödenen vergi iadesi kaldırılmış, yerine ek ödeme getirilmişti. Emekli aylıklarına göre yapılan ek ödeme iki oran üzerinden ödeniyor. 2018 yılı Ocak itibarıyla emekli aylıkları 1018 liraya kadar olanlara yüzde 5, emekli aylıkları 1018 liranın üzerinde olanlara yüzde 4 ek ödeme yapılıyor.

Vergi iadesi kaldırılırken, yerine getirilen ek ödeme yüzdelerinin düşük belirlendiğini belirten Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün, “Emekliler, temel gıda maddeleri için yüzde 8 oranında KDV ödüyor. Bu nedenle, ek ödeme de yüzde 8’in altında olmamalı. Hükümet; her kesime teşvik uygularken, emeklilerin taleplerini de dikkate almalı; emeklilere yapılan ek ödeme ve promosyon tutarları, çalışanlara yapılan ödemeler ile paralel bir uygulamaya dönüştürülmeli” diyerek çağrıda bulundu.

30 ila 224 lira arası

Bu talep emeklileri heyecanlandırdı. Talep hayata geçerse emeklilerin ek ödemelerinde 30 ila 224 lira arasında artış yaşanacak. Emekliler maaş zamları haricinde, bir gelir artışına daha kavuşmuş olacak. Halen en düşük emekli aylığı 935.60 lira seviyesinde bulunuyor. Bu maaşı alan emekliye her ay yüzde 5 oranında ek ödeme veriliyor. Bu da 47 lira oluyor. Emeklinin eline net maaş ve ek ödeme olarak toplam 982 lira geçiyor.

Ek ödeme eğer maaşın yüzde 9’una çıkarılırsa, emeklinin gelirinde 37 lira artış olacak. Emeklinin aylık ek ödemesi 47 liradan 84 liraya çıkacak. Emeklinin eline net maaş ve ek ödeme olarak 1019 lira geçmeye başlayacak. SSK ve Bağkur emeklilerinde halen en yüksek maaş ise 4481 lira. Bu emekli aylık yüzde 4, yani 179 lira ek ödeme alıyor. Emeklinin eline 4660 lira geçiyor. Eğer ek ödeme yüzde 9’a çıkarsa, emeklinin gelirinde 224 lira artış yaşanacak. Emeklinin ek ödeme tutarı 179 liradan 403 liraya çıkacak. Emeklinin eline net maaş ve ek ödeme olarak toplam 4884 lira para geçecek.

Emeklilerin taban maaşlarına Ocak ayında eklenen yüzde 5.69’luk zammın haricinde ayrıca yüzde 4 ek ödeme veriliyor. Maaşa gelen zamla birlikte ek ödemelerde de artış meydana geldi. Böylece emeklinin eline geçecek toplam miktarlar da yeniden artmış olacak.



Örneğin Aralık itibarıyla 2000 lira taban maaşı olan bir emekli 80 lira ek ödeme alıyordu. Böylece bu emeklimizin banka hesabına yatırılan para 2.080 lirayı buluyordu. Bu emeklimizin çıplak maaşı yüzde 5.69 zamla birlikte 2.113 lira 80 kuruş olacak. Yüzde 4 ek ödemesi ise 84 lira 55 kuruşa çıkacak. Böylece bankaya yatacak para 2.080 liradan 2.203,35 liraya çıkacak. Taban maaş ve ek ödeme miktarları e-devletten kolayca görülebiliyor.