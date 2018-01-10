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Yaşam

Emeklinin zam takvimi belli oldu

Yüzde 5.69'luk artış, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında 241 liraya varan zam getirecek

10 Ocak 2018 13:05

Türkiye'de 9 milyon emeklinin yüzde 5.69 zamlı maaş ödemelerinin önümüzdeki haftadan itibaren başlayacağız belirtildi.

SSK emeklileri yüzde 5.69 zamlı maaşlarını ayın 17'si ile 26'sı arasında, Bağ- Kur emeklileri de 25'i ile 28'i arasında alabilecek. 

Yüzde 5.69'luk artış, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında 241 liraya varan zam getirecek.

Takvim gazetesinde yer alan haber  şöyle:

Emekliler Ocak zammını cebine koymak için gün sayıyor. Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla Ocak zamlarını öğrenen emeklilere, yüzde 5.69 artırılmış maaşlarının ödenmesine 1 hafta sonra başlanıyor.

Emekliler, ayın 17'sinden itibaren tahsis numarasının son rakamına göre belirlenmiş tarihlerde zamlı maaşlarına kavuşacak.

SSK emeklileri yüzde 5.69 zamlı maaşlarını ayın 17'si ile 26'sı arasında, Bağ- Kur emeklileri de 25'i ile 28'i arasında alabilecek. Emekliler maaş alma günlerinde hesaplarında, net maaşlarının yüzde 5.69 artırılmış halini ve bu yeni maaş üzerinden hesaplanan aylığın yüzde 4'ü oranındaki ek ödemeyi görebilecek.


Örneğin; net maaşı 3 bin lira olan emekli, yüzde 4 oranında yani 120 lira da ek ödeme alıyordu. Emeklinin eline 3 bin 120 lira geçiyordu. Yani Aralık'ta hesaba yatan paranın 3 bin lirası net maaş, 120 lirası da ek ödemeden oluşuyordu. Yüzde 5.69 zamla, 3 bin lira olan net maaş 3 bin 170 lira 70 kuruşa çıktı.

3 bin 170 lira 70 kuruş üzerinden yüzde 4'lük ek ödeme hesaplanacak. Bu da 126 lira 83 kuruş olacak. Emeklinin eline bu aydan itibariyle net maaş ve ek ödeme olarak 3 bin 297 lira 53 kuruş geçecek.....

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