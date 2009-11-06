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Sağlık

Emeklinin uyku problemi yok!

Emeklilik yaşına gelenlerin uyku sorunlarının, emeklilikten sonra azalabileceği bildirildi.

06 Kasım 2009 02:00

Finlandiya'daki Turku Üniversitesi'nden bilim adamlarının yaptığı ve "Sleep" dergisinde yayımlanan araştırma, emekliliğin etkilerinin çok çabuk görüldüğünü, emekli olmadan önce uyku sorunları olan kişilerin emekli olduktan bir yıl sonra rahat uyuduğunu gösterdi.

Çoğu 55-60 yaşında emekli olan ve son maaşının yüzde 80'inine denk gelen emeklilik maaşı alan Finlandiyalıların katıldığı araştırmada, emekliliğin etkisinin, daha önce depresyon ya da sürmenaj belirtilerinin görüldüğü kişiler ile fazla sorumluluk gerektiren işlerde ve gece çalışanlarda daha da yüksek olduğu belirtildi.

Fransız "Le Point" dergisinin internet sitesinde de yayımlanan araştırmanın sonuçlarının kesinlik kazanması için, farklı çevrelerden, farklı yaşlarda emekli olmuş ve daha düşük emekli maaşı alan kişilerin katıldığı başka araştırmalar yapılması gerekiyor.

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