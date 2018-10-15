Emeklilikte yaşa takılanlara bu kez de 'korucu' maddesi engel oldu

Meclis İçişleri Komisyonu’nda koruculara erken emeklilik getiren düzenleme tartışma yarattı. CHP, korucularla ilgili emeklilik düzenlemesine emeklilikte yaşa takılanların taleplerini eklemek için önerge hazırladı. Ancak madde AKP-MHP ve HDP’nin farklı gerekçelerle verdiği önergelerle teklif metninden çıkarıldı. CHP önergesi de işleme alınmadı.

Komisyonun öğleden sonra geçilen madde görüşmelerinde, AKP’yi teklif sahiplerinin güvenlik korucularının gençleştirilmesi kapsamında teklifin birinci maddesinde düzenlenen emeklilik hakkı maddesi MHP’nin de verdiği önergeyle teklif metninden çıkarıldı. AKP ve MHP’nin madde metninin teklif metninden çıkarılmasına ilişkin ortak önerge gerekçesinde, komisyon görüşmelerinde diğer çalışanların emekliliğine ilişkin önergeler verildiği belirtilerek, “Bu sebeple emeklilik konusuna ilişkin hususların ve tekliflerin ilgili komisyonda görüşülmesi düşüncesiyle bu maddenin tekliften çıkarılması öngörülmektedir” denildi.

HDP de aynı maddenin metinden çıkarılmasına ilişkin verdiği önerge gerekçesinde, “Türkiye’de barış politikalarının kazanacağı bir gelecek için hazırlamak ve koruculuk sisteminin lağedilmesini konuşmak zorundayız” dedi. Yapılan oylamada CHP’nin emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin önergesi madde metinden çıkarıldığı için işleme alınmadı.

Teklif sahiplerinden AKP’li Mustafa Yel, korucuların emeklilik düzenlemesi konusunda, “2018 Ekim ayı itibarıyla 44 yaşını doldurmuş ancak 50 yaşından gün almamış ve hizmet süresi on beş yıl ve üzeri olan yaklaşık 1.520 güvenlik korucusuna emek li olma hakkı getirilmektedir. Bu sayı mevcut güvenlik korucularının yüzde 2,97’sine karşılık gelmektedir. Yaptığımız bu düzenlemeyle hâlihazırda görevli bulunan 51.157 güvenlik korucusundan 1.520’sinin emekli olması hâlinde yerine 30 yaş ve altında bulunan gençler göreve başlatılarak mevcut güvenlik korucularının gençleştirilmesine devam edilmesi amaçlanmaktadır” bilgisini vermişti.

CHP’li Komisyon üyesi Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç da "Demek ortalığı ateş aldı, bir çekince oldu, yemek arasında ali cengiz oyunu oynandı. 'CHP önerge verecek, buna ret desek olmayacak vaatlerimiz var, kabul versek o hiç olmayacak. 'Kapı arkası diplomasisi, anlaşılan hep beraber bir araya gelindi. MHP ve AKP'yi kutluyorum, HDP'nin peşine takılmışsınız. HDP, tutarlı şekilde 'koruculuğa karşıyız' dedi. Siz ise 'Korucuların sorunları var emekli olmaları gerekiyor' dediniz. Ama HDP'nin önergesine destek oldunuz, benzer önerge verdiniz. HDP tutarlı, MHP ve AKP tutarsız" diye konuştu.

Sıkıyönetim tartışması

Karayolları Trafik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi için toplanan Meclis İçişleri Komisyonu’nda 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanuna bir fıkra eklenmesi tansiyonu yükseltti.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın “Sıkıyönetimi Anayasa’yla kaldırdınız ya, uyuyorsunuz, daha farkında değilsiniz yani yaptığınızın” sözleri AKP’li teklif sahiplerinden Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel ile münakaşayı başlattı.

Tanal’ın “Otuz yıllık avukatım ben” sözlerine AKP’li Yel’in yüksek tonda, “Ya kaç yıllık olursan ol bana ne” sözleri komisyondaki nabzı yükseltti.

Komisyonun AKP’li Başkanı Celalettin Güvenç tarafları yatıştırmakta zorlandı.

Komisyon başkanı Güvenç, 1402’den yararlanan, ölen, onun mirasçıları, hakları iade edilenlerle ilgili durumlar nedeniyle Güvenlik Soruşturması Yasası’na fıkra eklendiğini belirterek, “Bunu yok ettiğiniz zaman ola ki yarın onlarla ilgili bir sorun çıktığında müracaat edeceğiniz meri mevzuatta hüküm kalmaz dediler. Ama bu dediğini aynı şekilde öngördük, gerekirse bir daha da tartışabiliriz” dedi.

Komisyondaki "sıkıyönetim" tartışması şöyle:

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Teşekkür ediyorum Değerli Başkan. Şimdi, teklifinizin 30’uncu maddesinin birinci fıkrasında “ 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İl işkin Kanunun 1 inci maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. ” diyor. İktidarın övündüğü şu Anayasa değişikliğiyle bağıra bağıra “Biz sıkıyönetimi kaldırdık, Anayasa’dan çıkardık.” denildi, bir. İkincisi: 31 Temmuz 2018 tarihinde 7145 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararname.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Yani Anayasa’yla değiştirdiniz.

BAŞKAN – Mahmut Bey, lütfen… Sorunuz anlaşıldı.

ATAY USLU (Antalya) – Söylediğiniz kanunun ismi arkadaşlar, o kanunun ismi. Biraz önceki okuduğunuz bir kanun ismidir. Ha biz burada otururuz deriz ki: “Bu kanun ismini de değiştirelim.” Biz o kanunun içinde bir değişiklik yapıyoruz, Sıkıyönetim Kanunu değil. Bir daha okuyun kanunu.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Okuyorum, değil, değil.

ATAY USLU (Antalya) – Görürsünüz, o bir Sıkıyönetim Kanunu değil, o bir başlık, kanunun metni.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Değil, değil, kanun o, kanun. Bakın, 1402 sayılı bakın…

ATAY USLU (Antalya) – Tamamını okuyun.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Ben otuz yıllık avukatım arkadaşlar.

MUSTAFA YEL (Tekirdağ) – Hayır, 4045 sayılı Kanun’dan bahsediyoruz.

ATAY USLU (Antalya) – 4045 sayılı bir Kanun’dan bahsediyorsunuz.

MUSTAFA YEL (Tekirdağ) – 4045 sayılı Kanun’un ismi nedir Sayın

Tanal? 4045 sayılı Kanun’un ismi nedir?

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Bakın, siz başını okuyorsunuz, sonunu okumuyorsunuz; burada bir yanlışlık var, yapmayın.

MUSTAFA YEL (Tekirdağ) – Bakın, 4045 sayılı Kanun’un ismi nedir, onu söyleyin.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Bakın, 1402 sayılı Kanun’un ismi nedir, onu size soruyorum.

MUSTAFA YEL (Tekirdağ) – Hayır, 4045 sayılı Kanun’un ismi nedir?

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Ben size soruyorum: 1402 sayılı Kanun’un ismi nedir?

MUSTAFA YEL (Tekirdağ) – Hayır, 4045 sayılı Kanun’un isminden bahsediyoruz biz.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sıkıyönetimi Anayasa’yla kaldırdınız ya, uyuyorsunuz, daha farkında değilsiniz yani yaptığınızın.

MUSTAFA YEL (Tekirdağ) – Hayır, 4045 sayılı Kanun’un ismini siz söyleyin bana.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Arkadaşım, otuz yıllık avukatım ben.

MUSTAFA YEL (Tekirdağ) – Ya kaç yıllık olursan ol bana ne.

BAŞKAN – Efendim, Sayın Yel, izin… Sayın Yel…

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Bilmiyorsun işte, bilmediğin için…

MUSTAFA YEL (Tekirdağ) – Daha kanunun adını okumayı bilmiyorsun

ki daha, kanunun adını okumayı bilmiyorsun.

BAŞKAN – Sayın Yel… Sayın Yel…

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Siz bilmiyorsunuz, bilsen bunu yapmazsın.

ALİ ÖZTUNÇ (Kahramanmaraş) – Sen yazıp göndermişsin “Sıkıyönetim Kanunu” diye.

MUSTAFA YEL (Tekirdağ) – Olur mu? Ne demek istiyorsun? Ne demek istiyorsun? Sen mi biliyorsun sadece?

BAŞKAN – Sayın Yel… Sayın Tanal… Sayın Tanal… Efendim, bir

ALİ ÖZTUNÇ (Kahramanmaraş) – Sen yazıp göndermişsin, ne konuşuyorsun ya!

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Kabadayılık yapmayın.

MUSTAFA YEL (Tekirdağ) – Hayır, ben kabadayı değilim.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Burası kabadayılık, afra tafra yeri değil.

MUSTAFA YEL (Tekirdağ) – Sen ithamda bulunuyorsun, ben de cevabını veriyorum, tamam mı, ben de cevabını veriyorum.

BAŞKAN – Mustafa Bey… Mustafa Bey… Mustafa Bey…

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Burası kabadayılık yeri değil.

MUSTAFA YEL (Tekirdağ) – Kabadayılık yapmıyorum, ben sana cevabını veriyorum.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Bu kanun…

MUSTAFA YEL (Tekirdağ) – 4045 sayılı Kanun’un ismini okuyoruz biz.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – 1402 sayılı Kanun’a eş değer tutuyorsunuz, okur musunuz, Türkçe okumasını bilmiyorsunuz o zaman.

MUSTAFA YEL (Tekirdağ) – 1402 sayılı Kanun’un da adının geçtiği kanunun ismini okuyoruz, tamam mı?

BAŞKAN – Mustafa Bey…

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Bilmiyorsunuz, bilmiyorsunuz, Anayasa’yla sıkıyönetimi kaldırıyorsunuz, ondan sonra gelip 1402 sayılı Kanun’la eş değer tutuyorsunuz.

ATAY USLU (Antalya) – Evet, ben bu konuda bir şey söylemek istiyorum.

MUSTAFA YEL (Tekirdağ) – Hem itham edeceksin, cevap verince de “kabadayı” diyeceksin, olur mu öyle şey?

BAŞKAN – Arkadaşlar… Mustafa Bey…

ALİ ÖZTUNÇ (Kahramanmaraş) – Mustafa Bey, bağırmayın, niye bu kadar bağırıyorsunuz ya? Niye bu kadar bağırıyorsunuz?

MUSTAFA YEL (Tekirdağ) – İtham ediyor, olmaz.

BAŞKAN – Mustafa Bey, bir saniye…

ALİ ÖZTUNÇ (Kahramanmaraş) – Niye bu kadar bağırıyorsunuz? Siz kendiniz yazmışsınız “Sıkıyönetim Kanunu” diye. Bağırmaya gerek yok ki.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Kim yazdı bunu?

BAŞKAN – Ya, bir saniye efendim. Ali Bey bir saniye, Ali Bey…

ALİ ÖZTUNÇ (Kahramanmaraş) – Eğer böyle olacaksa bağıra bağıra sürdürelim burayı ya.

BAŞKAN – Ali Bey… Ali Bey, rica ediyorum ya, bir saniye…

ALİ ÖZTUNÇ (Kahramanmaraş) – Sayın Başkan, bağırmasınlar.

MUSTAFA YEL (Tekirdağ) – Ben 4045 sayılı Kanun’un ismini okuyorum.

ATAY USLU (Antalya) – Başkanım, kısa bir açıklama yapmak istiyorum.

BAŞKAN – Sayın Uslu, yapma Ağabeyciğim.

ATAY USLU (Antalya) – Ben açıklama yapmak istiyorum.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Eksiklikler, hatalar böyle bağırarak

bastırılamaz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Değerli arkadaşlar… Sayın Tanal…

MUSTAFA YEL (Tekirdağ) – Sen itham ediyorsun, ben de cevap veriyorum.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Beyefendi yanlışınızı böyle bağırarak bastıramazsınız.

MUSTAFA YEL (Tekirdağ) – Yanlış falan değil, kanunun ismini soruyorum okuyamıyorsun.

BAŞKAN – Sayın Tanal… Sayın Yel… Yakışmıyor bakın, bir saniye bir şey söyleyeceğim ya, bir saniye efendim… Şimdi, arkadaşlar, işin başında…

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Bu iktidarın, gücün verdiği şımarıklık Başkan, özür dilerim bu lafı sarf etmek istemezdim ama.

BAŞKAN – Yok, değil.

MUSTAFA YEL (Tekirdağ) – Bak, itham edip duruyorsun, sabahtan beri itham ediyorsun, öyle şey yok. İtham edersen cevabını alırsın.

BAŞKAN – Ama bakın burada bir yasa görüşmeye çalışıyoruz. Takdir edersiniz ki bu yasa da yeni dönemde Meclisin gerçek anlamda yasa üretmeye başladığı ve Meclisin kendisinin hazırladığı, üzerinde çok çalıştığı bir “ilk deneme” diyebileceğimiz bir teklif arkadaşlar. Şunu bilmeni isterim Sayın Tanal: Sen hukukçusun, arkadaşlarımız da hukukçu. Bu konuyu bana da getirdiklerinde ilk itirazım bu oldu. “Biz sıkıyönetimi tarihe gömdük, Anayasa’dan kaldırdık, hâlâ burada böyle bir şey var.” dedim. Yani atlanmış bir şey yok, onun bilinmesini arzu ederim.

ALİ ÖZTUNÇ (Kahramanmaraş) – Size de bağırdılar mı Sayın

Başkanım, böyle bağırdılar mı size de?

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Peki, bu bağırmayı gerektirir mi?

BAŞKAN – Yok, o konuda Tanal da biraz sesini çok çıkarıyor.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Özür dilerim, böyle bağırmayı gerektirir mi?

BAŞKAN – Estağfurullah, gerek yok, hiç yok ya, bir teknik konu konuşuyoruz, rica ediyorum iki tarafa, herkese.

MUSTAFA YEL (Tekirdağ) – Ama itham ediyorsun bak.

ZEYNEL ÖZEN (İstanbul) – Usul hakkında söz istiyorum.

BAŞKAN – Aydınlansın şu konu ki Sayın Tanal sonuçta “Gerekiyorsa bu bölümünü, maddenin başlığını değiştirelim çünkü aynı mantık.” dedim. Tamam mı ama buradaki şey “4045 sayılı Güvenlik Soruşturması” diye bir Kanun var.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – “Ve” ibaresini okuyun. Bakın “ve” diyor.

BAŞKAN – Bir bitireyim ki, bitireyim ki bakın bitireyim ki “Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli İle Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine…

MAHMUT TANAL (İstanbul) – “Ve”…

BAŞKAN – …Ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu…”

MAHMUT TANAL (İstanbul) – İkisi birlikte, iki kanun birlikte… BAŞKAN – Şimdi, Güvenlik Soruşturması Yasası’na 1402’yle ilgili değişiklikleri eklemişler. “Bunu çıkaralım, ilga edelim.” dedim ben arkadaşlar getirince, aynı mantık çünkü yok, Anayasa’da yok sıkıyönetim.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Tabii, kanunla değiştirilmiş temmuz ayında.

BAŞKAN – Meclis Kanunlar ve Kararlar Daire Başkanı Korkut Bey’i çağırdım yani çalıştığımızı ifade etmek istiyorum. Hem İçişleri personeli hem onlar “1402’den yararlanan, ölen, onun mirasçıları, hakları iade edilenlerle ilgili hükümler var bu Güvenlik Soruşturması Yasası’na eklenen. Bunu yok ettiğiniz zaman ola ki yarın onlarla ilgili bir sorun çıktığında müracaat edeceğiniz meri mevzuatta hüküm kalmaz.” dediler. Ama bu dediğini aynı şekilde öngördük, gerekirse bir daha da tartışabiliriz haberiniz olsun. Bunun için de ses yükseltmeye asla gerek yok. Ortalığı kim yumuşatabilir diye şeye söz vermek istiyorum.

ATAY USLU (Antalya) – Değerli arkadaşlar, kanunun adı 1994’te çıkarılmış bir kanun. 4045 sayılı Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli İle Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine ve 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun. Kanunun ismi bu. Biz bu kanunda değişiklik yaparken aslında hedefimiz şuydu: Güvenlik soruşturmasıyla ilgili bir düzenleme yapacaktık. Güvenlik soruşturmasıyla ilgili yaptığımız düzenlemeyi ancak bu kanunun içeriğinde değişiklik yaparak gerçekleştirebiliyorduk. Bu ortaya konduktan sonra Başkanımızla beraber, diğer hukukçularla beraber tartıştık. Önümüze iki şık çıktı. Bir: Bu kanunun adını öncelikle değişt irelim.

Bu kanun verilmiş, öncelikle değiştirelim, sıkıyönetim kelimesini çıkaralım, bu kanuna diyelim ki “Güvenlik Soruşturması Kanunu.” Böyle bir teklif verme hakkımız olabileceğini düşündük ancak bu İçişleri Komisyonunda olmaz, daha çok Adalet Komisyonunda olması gerektiğini düşündüğümüz için bundan vazgeçtik. Bunu söyleseydik, öncelikle deseydik ki: “Bu kanunun ismini değiştiriyoruz.” Bu kanunun içinde 1402’ye atıf yok, başlığında var ama zamanında 1402 daha sonra değiştirildiği için başlığında bu kalmış. Bu kanunun isminin artık değiştirilmesi gerektiği, isminin değiştirilmesi gerektiği, içeriğinin değil, isminin değiştirilmesi gerektiği ortada. Ama bunu İçişleri Komisyonu olarak yapar mıyız, yapmaz mıyız; asli işimiz midir, tali işimiz mi bunu değerlendirmemiz gerektiğini düşüyorum. Bizim burada yalnızca güvenlikle ilgili, güvenlik soruşturmasıyla ilgili hükmü değiştiriyoruz. Mutlaka bundan sonra yapacağımız çalışmalarda, yeni sistemde bu tür kanun başlıklarında ayıklamalar yapılabilir, farklı komisyonlar kanun başlıklarında kanunun isimlerinde yenilemeler yapabilir. Biz bu kanunda değişikliği yaparken 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu maddesini okuduk, okumadık değil, bizim okumadığımızı ve bilmeden yaptığımızı söylerseniz hakikaten bir haksız isnat olur, üzerine de tartıştık en son ortaya konan, hukuki mevzuatta ortaya konan durum, bizim hedefimiz güvenlik soruşturmasında değişiklik yapmaktı.

Biz hedefimizi gerçekleştirmek üzere dedik ki: Yeni bir tartışma yeni bir süreç başlamasın, güvenlik soruşturmasındaki işler daha hızlı, daha steril devam etsin diye başlığa dokunmadık, içerikle ilgili değişiklik yaptık.