Emeklilik vaadiyle dolandırıcıya 53 bin lira kaptırdılar

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde yaşayan Dudu Ayışık (62), emekli olabilmesi için kendisine yardımcı olacaklarını söyleyen 2 dolandırıcıya, 53 bin TL kaptırdığını belirterek, savcılığa şikâyette bulundu.

Burhaniye’nin kırsal Şarköy mahallesinde yaşayan Hüseyin Ayışık (63) ve eşi Dudu Ayışık, kendilerini Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanı olarak tanıtıp, emeklilik konusunda yardımcı olacaklarını söyleyen, biri kadın 2 kişi tarafından dolandırıldı. Dudu Ayışık, 10 gün önce evde yalnız olduğu bir sırada kapıyı çalan ve kendisini SGK çalışanı olarak tanıtan genç bir kadını içeri aldı. İddiaya göre, şüpheli kadın, Dudu Ayışık’a, emekli olabilmesi için 3 bin 600 gün sigortalılık süresini doldurması gerektiğini, emekliliğine 36 ay kaldığını ve 62 bin TL ödemesi halinde emekli olabileceğini anlattı. Dudu Ayışık, bu kadar parası olmadığını belirtince, şüpheli kadın bu kez, doğum borçlanması yapabileceğini, ilk etapta 40 bin TL ödeyip emekli olabileceğini, SGK\'da birikmiş 72 bin TL emekli parasıyla birlikte Şubat ayı sonunda maaş almaya başlayabileceğini söyledi.

Şüpheli kadın ayrıldıktan sonra eve gelen eşi Hüseyin Ayışık’a durumu anlatan Dudu Ayışık, doğum borçlanmasını da sonraya bırakmamak için komşularından 10 bin TL borç aldı. Dolandırıcılar planın ikinci aşamasını devreye soktu. Adının Yunus olduğunu söyleyen bir erkek, Hüseyin ve Dudu Ayışık çiftiyle meydanda bir otomobil içinde buluşu. Ayışık çifti, otomobil içinde bu kişiye 53 bin TL teslim etti. Yunus adlı kişi, kendilerine 1 hafta sonra evrak ulaşacağını belirterek, eski garaj çıkışında çifti otomobilden indirip, uzaklaştı.

Aradan geçen 1 haftalık sürede ellerine makbuz ulaşmayan Ayışık çifti, dolandırıldığını anladı. Dudu Ayışık ve eşi Hüseyin Aşıyık, Burhaniye Adalet Sarayı\'na giderek, savcıya durumu anlatıp şikayetçi oldu.

Dolandırılan Dudu Ayışık, “Parayı yaşlılığımda kimseye muhtaç olamayayım diye biriktirmiştim. Hakkımı aramaya geldim savcıya. Başka çare var mı, yok” dedi.

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