Emeklilik hakkından ‘hapis cezası’ alanlar da yararlanmalı







Hülya Özmen Karabagli - T24



ANKARA - Devrimci 78’liler Dernekleri Federasyonu, davaları beraat kararıyla sonuçlanan 12 Eylül mağdurlarına tanınan emeklilik hakkının Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne gidiyor. Federasyon, ‘ceza alan’ların emeklilik kapsamına alınmasını istiyor.





CEZA ALANLARI DA KAPSAMALI



Devrimci 78’liler Federasyonu Başkanı Nejat Kangal, T24’e, Anayasa Mahkemesi için yapılan hazırlıkları değerlendirdi. TBMM’den geçen Torba Yasa’nın beraat kararıyla sonuçlanan 12 Eylül mağdurlarını kapsamasının Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu anlatan Kangal, “Bir emeklilik yasası çıktı. Beraat edenlere sigortalılık hakkı tanındı. Oysa, bu hak ceza alanlar için de tanınması gerekirdi. Öyle olmadı. Biz de yüksek mahkemeye başvuracağız”.





220 BİN KİŞİ YARGILANDI



650 bin kişinin gözaltına, 220 bin kişinin yargılandığı 12 Eylül dönemi mağdurlarının bir bölümünü kapsayan emeklilik düzenlemesi şöyle: Düzenlemeye göre; sıkıyönetim mahkemelerinin görev alanına giren suçlar sebebiyle yakalanan veya tutuklananlardan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yönetime el koyduğu 12 Eylül 1980 tarihinden itibaren haklarında kovuşturmaya yer olmadığına veya beraatlerine karar verilenler, gözaltında veya tutuklulukta geçen süreleri borçlanabilecek. Bunun için kendilerinin ya da hak sahiplerinin bu durumlarını belgeleyerek 25 Şubat 2011 tarihinden itibaren altı ay içerisinde talepte bulunmaları gerekiyor.









