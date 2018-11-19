Emeklilik Arsene Wenger'e uzak

Arsene Wenger emekli olmayı düşünmüyor. Fransız futbol adamı, 22 yıllık Arsenal macerasının ardından bugünlerde kendini boşlukta hissettiğini söyledi.

Fransız teknik adam, insanların beklentilerinin aksine emekli olmayı seçenekleri arasında görmediğini söyledi:

"Henüz emekli olmayı düşünmüyorum. İnsanlar belli bir yaşa gelince sizden işinizi bırakmanızı bekliyor. Bence hayattan zevk almaya devam ettiğimiz sürece çalışmaya devam etmeliyiz. 35 yıllık kariyerimde bildiklerimi herkese aktarmaya çalıştım. Öğrendiklerimi insanlarla paylaşmak benim için bir zevk."

69 yaşındaki futbol adamı, Arsenal'dan ayrıldıktan sonra yaşadıklarına zamanla uyum sağladığını ifade etti:

"İlk günlerde kendimi büyük bir boşlukta hissettim. Çünkü 22 yıl boyunca bir sonraki maç için hazırlanmaya çalıştım. Boşluğa alışmak çok zor oldu. Fakat bununla başa çıkabildim, geçmişte kalmayı sevmiyorum."

1996 yılında Arsenal'ın başına geçen Arsene Wenger'in 22 yıllık Londra macerası geçtiğimiz yaz sona ermişti.